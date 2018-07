Trebuser Turmbau beginnt im August

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Dass den Trebuser Kirchturm 2011 ein Blitz traf, war, im Nachhinein betrachtet, ein Glück. Nur dadurch bemerkten Arbeiter, dass das Holz seines Fachwerkes morsch ist. Der Turm wurde 2013 abgetragen.

Nun bekommt die Kirche den Aufbau zurück. „Laut Baubesprechung will der Zimmerer im August beginnen“, sagt Pfarrer Jörg Hemmerling. Der neue Turm wird, wie sein Vorgänger, ein Fachwerkbau.

135 000 Euro kostet er laut Planung. Jeweils gut 40 000 Euro steuern Kirchenkreis und -gemeinde bei. Je 15 000 Euro kommen aus dem Bürgerbudget der Stadt Fürstenwalde, von der Hoffmann-Stiftung und der Landeskirche. Auch Denkmalpflege und Stiftung „Alte Kirchen“ beteiligen sich. Für den Innenausbau des Turms reicht das Geld nicht. „Wir wollten erst mal anfangen“, betont Hemmerling, der seit 1991 auch für die Trebuser Kirche mit ihren aktuell rund 90 Gemeindegliedern zuständig ist. Später kommen dann noch die Glockenanlage und eine Treppe in den Turm. Dazu, so hofft der Pfarrer, werden bis Jahresende noch einmal 25 000 Euro gesammelt. Noch steht die 1928 gegossene Glocke im Kirchenschiff.

Nur wenige Schritte entfernt, in dem kleinen Gemeinderaum, der in den 1950er-Jahren abgetrennt wurde, klafft ein Loch in den Dielen. Dort prüfte der Statiker, ob der Boden so tragfähig ist, dass die alten Stützen den neuen Turm noch tragen können. Dies scheine der Fall zu sein, sagt Hemmerling. Auch eine Bohrung neben dem Haus habe ergeben, dass die Erde „gut gewachsen“ sei, keine Probleme zu befürchten sind.

Die erste Feldsteinkirche von Trebus entstand im 13. Jahrhundert. Im 30-jährigen Krieg wurde sie zerstört und ab 1742 neu aufgebaut. 1945 diente sie als Militär-Depot und wurde beim Rückzug der deutschen Truppen von diesen angezündet. 1953 begann der Wiederaufbau.