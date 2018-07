Neugierde und Nostalgie

Patrizia Czajor

Neuzelle (MOZ) Dass Katrin Schwark ihren Gästen Speisen und Getränke in einem historisch bedeutsamen Anwesen serviert, darauf lässt nicht nur die Architektur ihres Gasthauses schließen. Nachdem die 43-Jährige das Gutshaus vor einigen Jahren neu belebt hatte, wollte sie auch bei der Namensgebung an die Historie anknüpfen. Weil das Anwesen einst als Schloss gebaut worden ist, firmiert also auch ihr kleiner Familienbetrieb in Neuzelle unter dem Namen Schloss Bomsdorf. Und in dem wird die Gastwirtin im Service-Bereich mittlerweile tatkräftig von ihrem Mann René Schwark unterstützt. In der Küche kümmert sich ihre Schwiegermutter um die Zubereitung der Speisen.

Gerade die gutbürgerliche Küche sieht Katrin Schwark als besonderes Merkmal ihres Gasthauses. Dazu gehörten zum Teil auch Gerichte, die eher selten auf den Speisekarten anderer Gaststätten landeten, sagt René Schwark und zählt dazu auch die Rinderpökelzunge, die in diesem Jahr im Schloss Bomsdorf auf dem Schlaubetal-Teller angeboten wird. Schön findet René Schwark, dass das bei den Gästen nicht nur für Neugierde, sondern auch für Nostalgie sorgt. Denn einige kommentierten die Rinderpökelzunge mit den Worten: „Wie in alten Zeiten“, erzählt er. Zunge mag der 45-Jährige selbst sehr gern, wie er sagt. „Das Fleisch ist sehr zart.“ Serviert wird es auf dem Schlaubetal-Teller mit Meerrettichsoße und Gemüse. Das Gemüse kommt laut Katrin Schwark aus dem Garten, um den sich ihr Schwiegervater kümmert.

Die Zubereitung der Rinderpökelzunge entstammt hingegen keinem urarlten Familienrezept, wie die Gastwirtin verrät. Ihre Schwiegermutter habe das Gericht zufällig vor einigen Jahren bei Verwandten in Sachsen gegessen und es daraufhin in der Schloss-Küche ausprobiert. „Mit Spargel war das ein Renner“, sagt René Schwark. Doch auch für den Schlaubetal-Teller sei es perfekt, denn – so seine Erfahrung – viele Gäste hätten Zunge noch nie gekostet. „Einige Touristen fragen uns auch, wie wir drauf gekommen sind“, sagt er.

Das regionale Gericht, das mit dem Schloss Bomsdorf 17 weitere Gastwirte im Schlaubetal anbieten, sieht die Familie Schwark auch als Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen. „Die Menschen sollen auch sehen, welche Vielfalt wir in der Region anbieten“, sagt René Schwark. Da viele Gäste auch nach regionalen Gerichten fragten, trifft das Gericht auch hier seiner Ansicht nach einen Nerv. Zudem, möchte das Ehepaar noch betonen, achteten sie auf Lebensmittelunverträglichkeiten. Die meisten Gerichte bereiteten sie glutenfrei zu. (pac)