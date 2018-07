Muslime wollen zum Dialog einladen

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) An diesem und dem nächsten Sonnabend werden Mitglieder der muslimischen Ahamadiyya Gemeinde vor dem Oderturm stehen und Flyer verteilen. „Wir sind alle Deutschland“ steht darauf, Deutschlandfahnen flattern im Sonnenuntergang, innen steht geschrieben, woran ein Ahmadi-Muslim glaubt. Von der unantastbaren Menschenwürde ist die Rede, Liebe und Loyalität zum Land, in dem man lebt und der Solidarität gegenüber anderen Religionen. „Islam ist zu einem Reizwort geworden. Viele denken an Gewalt, Islamismus, Unterdrückung“, sagte Said Ahmed Arif am Donnerstag bei der Vorstellung der Kampagne. Der islamische Theologe ist Imam in der Ahmadiyya Gemeinde, die mit der Aktion ein anderes Bild des Islam zeigen will.

In Frankfurt gebe es nur eine handvoll Gemeindemitglieder, sie kommen zum Beten in die Moschee nach Pankow-Heinersdorf. Doch auf Missionierung sei man auf Frankfurts Straßen nicht aus, versichert Said Ahmed Arif. „Wir freuen uns darauf, ins Gespräch zu kommen, auch über strittige Dinge“, betont er. „Wir bieten eine Möglichkeit differenzierter hinzuschauen, nicht alles in einen Topf zu werfen.“

Kritische Fragen und gar Anfeindungen kennt der Sohn pakistanischer Eltern, die aufgrund religiöser Verfolgung einst ihr Land verließen. Vor seiner Tätigkeit für die Gemeinde in Berlin, war er für Dresden zuständig. „Dort hatten wir montags am Rand der Pegida-Demonstrationen einen Infostand“, erinnert er sich. Auch die Passanten, die mit dem größten Ärger kamen, konnte er damals oft für ein Gespräch gewinnen. Wichtig sei es ihm, andere Standpunkte und Religionen zu verstehen. „Wir haben uns nicht einschüchtern lassen von diesen Demonstrationen. Gespräche sind heute wichtiger denn je.“

Die Ahmadiyya-Gemeinde hat in Deutschland 45 000 Mitglieder in 250 Gemeinden, die sich in 52 Moscheen und über 100 Gebetszentren treffen. Gegründet wurde die islamische Gemeinschaft 1889 in Indien, mehrere Zehnmillionen Mitglieder gehören ihr weltweit an. Viele von ihnen haben pakistanische Wurzeln. In Pakistan können die Ahmadis ihre Religion nicht ungestört ausüben.

Umso wichtiger erscheint es Arif, die Religionsfreiheit des Landes, in dem er aufgewachsen ist, zu preisen. „Es ist ein großer Segen, dass wir hier unsere Religion ausleben können.“ Dass der Islam zu Deutschland gehört, steht für ihn nicht zur Debatte. Die Betonung der Loyalität zu Deutschland in der Kampagne ist kein Zufall.

Unterstützung erhält die Gemeinschaft mit ihrer Aktion von dem Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt ( CDU), der bei der Vorstellung am Donnerstag dabei war. „Ich sehe das pragmatisch: Die Muslime sind da und wir müssen zusammen einen Weg finden“, sagt er. Einen Dialog, in dem keiner den anderen vereinnahme, befürworte er ausdrücklich, so Patzelt.