Weide umarmt Eiche im Hugenottenpark

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Im Hugenottenpark hinter den Uckermärkischen Bühnen steht ein Baum sehr schief und wird mit Gurten gehalten. Besucher von außerhalb haben sich gegenüber ihren Gastgebern darüber lustig gemacht. Diese fragen jetzt: Was ist das für ein Baum und warum muss er mit den Gurten gesichert werden? Ist vorgesehen, dort eine Informationstafel aufzustellen, die über den Baum informiert und dessen Geschichte? Vielleicht ist er sogar von einem bekannten Menschen spendiert oder dort gepflanzt worden? Jetzt gibt es Antwort aus dem Schwedter Rathaus dazu:

Bei dem Baum handelt es sich um eine Weide, die direkt am Hugenottenweg steht und absichtlich schief eingepflanzt wurde. Diese Weide und ein weiterer Baum (eine Eiche) sind anlässlich der Landesgartenschau in Prenzlau gesetzt worden. Über die Bewandtnis der beiden Bäume informierte ursprünglich eine Informationstafel, die leider durch Vandalen im vergangenen Jahr entwendet wurde. Für alle MOZ-Leser, die gern wissen möchten, was es mit den beiden Bäumen auf sich hat, kommt hier die kleine Geschichte dazu, die auf einer Informationstafel zu lesen war:

„Weide umarmt Eiche. Anlässlich der Landesgartenschau (LAGA) 2013 in der Uckermark-Kreisstadt Prenzlau mit dem Motto „Hochzeit zwischen Stadt und See“ wurden am Uckersee symbolträchtig eine Weide und eine Eiche gepflanzt. Mit einer analogen Pflanzung am 29. Oktober 2012 durch die Bürgermeister von Prenzlau und Schwedt/Oder am Schwedter Bollwerk wird der Gedanke der LAGA in die Uckermark getragen.

Beide Bäume besitzen in der Landschaftsarchitektur eine hohe Symbolkraft. Die Weide gilt seit der Romantik als mystischer Baum. Sie steht gleichnishaft für alles Weibliche, für Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit und Magie. Die Eiche ist wegen ihres harten Holzes, ihres stattlichen Wuchses und ihrer langen Lebensdauer bekannt. Der Baum symbolisiert Kraft und Stärke, Treue und Beständigkeit. Er steht für das männliche Element. Die Weide neigt sich leicht und wird bald mit ihren langen weichen Zweigen den Stamm und die unteren Äste der hoch gewachsenen Eiche umfassen. So vereinen sich beide und bilden in ihrer Art ein Sinnbild für die harmonische Einheit von Stadt und Wasser.“