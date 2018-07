Eine Könnerin auf dem Akkordeon

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Den Machern des Kunsthofes in Fürstenberg ist ein Coup gelungen“, ist Frank Ganzkow überzeugt, der bei der jährlichen Programmgestaltung mitwirkt. Er spielt damit auf eine Veranstaltung an, die Ende Juli stattfinden wird. „Karéne Neuville aus Condamine im französischen Jura wird am 28 Juli ab 19 Uhr ihre musikalische Visitenkarte im Kunsthof abgeben“, so Ganzkow. Die 18-jährige Französin, die in ihrer Heimat schon ein Star ist, gastiert das zweite Mal in Deutschland und wieder in der Region. Denn ihre Premiere hatte sie im September des vergangenen Jahres beim legendären Hofkonzert, das von Ingo Passow in Ziltendorf organisiert wird und begeisterte bei ihrem Deutschland-Debüt die Zuhörer.

Die junge Französin tritt mit einem auf den ersten Blick eher ungewöhnlichen Instrument auf, nämlich dem Akkordeon, auf dem sie eine wahre Könnerin ist. Frank Ganzkow verspricht ein musikalisches Feuerwerk, quer durch alle Genres und Musikrichtungen.

In Frankreich ist Karéne Neuville längst kein Geheimtipp sondern durchaus bekannt. „Wer auf Frankreichs Autobahnen unterwegs ist, hat das Konterfei der jungen Frau vielleicht schon auf Lkw-Planen oder Containern gesehen.“ Auch das amerikanische Magazin „stars illustraeted“ wurde auf sie aufmerksam, erhob sie zum Coverbild und berichtete über die aktuelle französische Musikwelt. Was sie musikalisch kann, demonstrierte sie einem Millionenpublikum. Ein Höhepunkt der jungen Karriere war 2016. Mit dem Star-DJ David Guetta durfte sie bei der Abschlussveranstaltung der Fußball-Europameisterschaft in ihrem Heimatland auftreten. Sie spielte im „Stade de France“ vor 80 000 Zuschauern und Millionen an den Fernsehgeräten. (lö)

Karten im Vorverkauf gibt es im Kunsthof (Lindenplatz 4)