„Smokey“ half in Lieberoser Heide

Sven Gückel

Holzdorf (LR) Wenn in diesen Tagen Feuerwehren Großbrände bekämpfen, kommen ihnen mitunter auch Bundeswehrsoldaten des Standortes Holzdorf (Elbe-Elster) zu Hilfe. Transporthubschrauber des Typs CH-53 greifen vor Ort aktiv in das Geschehen ein und setzen pro Anflug 5000 Liter Löschwasser frei.

Jeder Sommer hinterlässt im meteorologischen Geschichtsbuch andere Spuren. Es gab Jahre, die waren übernatürlich heiß, andere blieben wegen ihres Dauerregens im Gedächtnis haften. Der Sommer 2018 hat sich bereits jetzt einen Namen als der mit Abstand trockenste seit vielen Jahren gemacht.

Besonders im Osten Deutschlands dörrt der Boden aus, Ernten vertrocknen, Wälder und Äcker brennen immer wieder lichterloh. Heftige Winde sorgen zudem noch dafür, dass die Brandbekämpfung für die Feuerwehren vor Ort zu einem echten Kampf wird. Immer öfter greift man in derartig brenzligen Situationen deshalb auf die Möglichkeiten und technischen Fähigkeiten der Bundeswehr zurück. Mit ihren Transporthubschraubern CH-53 ist sie in der Lage, wo immer gewünscht bis zu 5000 Liter Wasser mit einem Mal abzulassen.

Erstmals angefordert wurde die Truppe in diesem Jahr am 3. Juli in Serno, einem Ort nördlich der Stadt Coswig in Sachsen-Anhalt. Im Badesee „Flämingbad“ tankte ein Helikop­ter der Lufttransportgruppe Hubschraubergeschwader 64 mehrfach Wasser auf und gab es am Brandort wieder frei. Schon zwei Tage später wurde diese Hilfe nahe Ludwigslust in Mecklenburg gebraucht. Innerhalb von vier Stunden nahm die Besatzung des Helikopters 45 000 Liter Wasser auf und wirkte in bedeutendem Maße an der Bekämpfung des Brandes vor Ort mit.

Den bislang intensivsten Einsatz galt es für die Holzdorfer Kameraden jedoch vor gut einer Woche in der Lieberoser Heide zwischen Beeskow (Oder-Spree) und Cottbus zu absolvieren. Schon beim Anflug habe man gesehen, dass dieser Brand heftige Ausmaße angenommen hatte, berichten Soldaten, die dort fünf Tage lang im Einsatz waren und dabei insgesamt 305 000 Liter Wasser aus der Luft absetzten.

Normalerweise arbeitet der Hubschrauber bei der Brandbekämpfung in einer Höhe zwischen 50 und 100 Metern. Aufgrund der hohen Munitionsbelastung des Terrains in Lieberose sei das aber nicht möglich gewesen. Man sei stattdessen auf eine Mindesthöhe von 500 Metern gegangen, um sich in Sicherheit zu befinden, falls das auf dem Erdboden aufprallende Wasser eventuell Munition detonieren lassen hätte. Allerdings sei die Wirkung der Wassermasse damit auch kleiner gewesen, ist von den Einsatzkräften zu erfahren.

Voraussetzung zum Befüllen des Feuerlöschbehälters „Smokey“, der das Wasser fasst und an einer Winde unterhalb des Helikop­ters befestigt ist, ist eine Wassertiefe von mindestens drei Metern. Im langsamen Anflug nähert sich die CH-53 im Einsatz dem Gewässer, taucht den „Smokey“ vollständig ein und hebt mit dem prall gefüllten Behälter wieder ab. Kleinere Teiche in der Nähe der Lieberoser Heide konnten die geforderte Tiefe nicht aufbieten, weshalb die Crew vor jedem neuen Löschgang den Schwielochsee ansteuern musste. In Lieberose ging es für die Besatzung allerdings weniger um die eigentliche Brandbekämpfung, als vielmehr darum, den umliegenden, noch nicht betroffenen Baumbestand vor dem Übergreifen des Feuers zu schützen.

Trotz der Regenfälle in den vergangenen Tagen ist die Waldbrandgefahr in einigen Regionen Brandenburgs erneut sehr hoch. Am Donnerstag wurde in fünf Kreisen die zweithöchste Warnstufe 4 ausgerufen, wie aus einer Übersicht des Potsdamer Umweltministeriums hervorgeht. Betroffen sind die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Potsdam-Mittelmark mit den Städten Potsdam und Brandenburg sowie der Landkreis Prignitz. In den restlichen neun Regionen herrscht Entspannung mit einer sehr geringen bis mittleren Wandbrandgefahr.