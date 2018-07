Mit Spielzeugkisten in die Dörfer

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Friedland hat ab August ein Eltern-Kind-Zentrum. Dieses ist nicht als Einrichtung an einem bestimmten Ort, sondern als mobiles Angebot geplant. Zielgruppe sind Familien mit Kindern, die noch nicht in Einrichtungen betreut werden sowie werdende Eltern.

Christiane Schulze hat ihr Büro im Friedländer Rathaus schon fast fertig eingerichtet. Doch wenn sie im August richtig los legt, dann wird ihr Arbeitsplatz zumindest teilweise das Auto sein. Christiane Schulze leitet das neue Familienzentrum in Friedland. Und das ist als mobile Einrichtung konzipiert. Das heißt, die Erzieherin wird die Angebote des Eltern-Kind-Zentrums in die Friedländer Ortsteile bringen. Vorgesehen ist, dafür die örtlichen Dorfgemeinschaftshäuser zu nutzen.

Mit dem neuen Eltern-Kind-Zentrum beabsichtigt die Stadt, Eltern von Kindern, die noch keine Kita besuchen, sowie werdenden Eltern eine Plattform der Begegnung und des Erfahrungsaustauschs zu bieten. Auch Bildung und Beratung für Kinder und ihre Familien gehört zum Aufgabenspektrum.

Christiane Schulze ist gelernte Erzieherin. Zuletzt hatte sie in der Storkower Altstadtkita gearbeitet. Einem allgemein Wunsch zur Veränderung folgend, bewarb sie sich auf die ausgeschriebene Stelle als Leiterin des Friedländer Eltern-Kind-Zentrums. Parallel begann sie eine Ausbildung zur Sozialmanagerin. „Die Aufgaben habe ich schon in meiner Zeit in Storkow kennengelernt, dort gibt es ein Eltern-Kind-Zentrum im Obergeschoss der Altstadtkita.“

Über ihr neues Betätigungsfeld freut sich die 37-jährige Beeskowerin. „Ich wollte immer schon das Pädagogische mit dem Organisatorischen mehr verbinden.“ Dazu hat sie jetzt als Aufbauerin der neuen Einrichtung die Gelegenheit. Dass sie statt 30 Minuten jetzt nur noch zehn Minuten zur Arbeit benötigt, freut die Mutter zweier Kinder (sieben und drei Jahre) natürlich ebenfalls.

Zu Christiane Schulzes Handwerkszeug zählt Spielzeug. Das hat sie in drei Transportkisten verpackt: eine enthält Spielzeug für den Buddelkasten, eine Spielzeug für die Krabbelgruppe, eine Kiste ist mit Spielzeug für drei- bis sechsjährige Kinder gefüllt. Außerdem gibt es einen Rollcontainer mit Spielzeug für den Außenbereich.

Am 28 August wird das Eltern-Kind-Zentrum offiziell eröffnet. An diesem Tag findet auch die erste regelmäßige Veranstaltung statt: Das Elternfrühstück, jeden Dienstag von 9 bis 12.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Briesen. Ein weiteres regelmäßiges Angebot ist die Krabbelgruppe, die ab September von 9 bis 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Pieskow stattfindet. Weitere Ideen sind Eltern-Kind-Sport, Kindersport und Tauschbörse.

Wie Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle betont, gibt es in der Stadt und ihren 16 Ortsteilen durchaus einen Bedarf für das neue Angebot in der „Betreuungslücke“ zwischen der Geburt und dem Kitaeintritt. So wurde im Einwohnermeldeamt für das Jahr 2015 insgesamt 23 Geburten und im Folgejahr 25 Geburten verzeichnet. Im vorigen Jahr kamen 20 Friedländer Babys hinzu, in diesem Jahr sind es bis dato bereits neun.

Die Idee zur Etablierung eines Eltern-Kind-Zentrums war der Wettbewerb im Kreis Oder-Spree, der Ende 2016 ausgerufen wurde. Friedland hatte sich an der Aktion, die mit der Förderung von Personal- und Materialkosten vom Kreis beworben worden war, beteiligt.