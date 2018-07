Im Eilzugtempo über den See

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Während sich am Peetzsee-Sandstrand der übliche Badebetrieb abspielt, stehen Katrin Kutzer, Michelle Graap und Chris Kubler mit ihrem Rettungsbrett unterm Arm etwas abseits am Ufer. „Innerhalb des Schwimmbereichs sind Boote verboten“, lautet ihre Erklärung. Neben den Dreien hebt Anette Kutzer die Arme und ruft: „Auf die Plätze, fertig, los!“ Auf das Kommando der 72-Jährigen hin, stürmt das Trio in den See, wirft sich auf ihre Plastik-Boards und paddelt im Eilzugtempo los. Nach ein paar Metern stoppen sie, drehen um, kommen an Land und alles beginnt von vorn.

Die schnellen Starts ins Wasser gehören zur Übungseinheit der Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Kreisverband Oder-Spree. Sie beginnt montags, 18 Uhr, mit einer kurzen Laufrunde, dann geht es zum eigentlichen Freiwassertraining in den See – für Startsprünge und Sprints sowie das Langstreckenschwimmen – an diesem Montag drei Kilometer mit dem Rettungsbrett. Dabei legen sich die Schwimmer auf das Board, ziehen die Arme kraftvoll kraulend durchs Wasser und führen dazu in der Luft wechselseitig den Beinschlag aus. Oder sie bewegen das Brett im Knien durch einen gleichzeitigen Doppelarmzug vorwärts, wobei der Po die höchste Körperstelle bildet.

Dienstags folgt das Training im Fürstenwalder Schwapp. Aber nicht alle Mitglieder halten die Trainingsumfänge so hoch. Anette Kutzer erzählt, dass es verschiedene Angebote gibt – für die jüngsten die Aufbaugruppe, die aktiven Rettungsschwimmer treten ein- bis zweimal in der Woche an und die Leistungsgruppe ist mit drei Einheiten je Woche dabei. „Unsere Besten nehmen in diesem Jahr an den Weltmeisterschaften in Adelaide, Australien, teil“, sagt die Woltersdorferin. Sie gehört seit 2001 zum Verein, ist durch ihre Enkelin Katrin dazu gekommen, weil diese zum Schwimmkurs – damals noch in Kienbaum – kutschiert werden musste. Der Vater der heute 22-Jährigen ist Mitglied und Trainer, ebenso ihr Onkel als Gründungsmitglied und damals erster Vorsitzender des Vereins, ihr Opa als Leistungsschwimmer und auch ihr Cousin macht mit – die ganze Familie lebt für die DLRG. „Wir mögen die Gemeinschaft, kommen unter Leute und Ehrenamt ist wichtig“, sind sich Oma und Enkelin einig.

So wundert es nicht, dass sie im Dienstplan für die Station am Peetzsee stehen. Während der Badesaison sichert der Kreisverband an Wochenenden und Feiertagen die Badestelle ab. „Seit diesem Jahr dürfen wir unseren Anhänger mit den Rettungsbrettern dauerhaft auf dem Zeltplatz parken. Das ist eine große Erleichterung“, freut sich Katrin. Es sei ein Geben und Nehmen, sind doch viele Bade- auch Campingplatzgäste.

Die 22-Jährige ist Feuer und Flamme für ihr Hobby, ebenfalls in sportlicher Hinsicht. Denn neben dem Training und den Diensten fährt sie mit ihren Vereinskameraden auch zu Wettkämpfen. Ob das 2,3-Kilometer-Schwimmen von Rügen nach Stralsund oder die 3-Kilometer-Förde-Querung von Dänemark nach Glücksburg – diese Strecken zu meistern und das Erlebnis mit Gleichgesinnten zu teilen, sind der Lohn für ihr regelmäßiges Training.