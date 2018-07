Frische Luft und Boots-Fahrstuhl

Marco Marschall

Eberswalde Es ist die größte Veranstaltung mit internationaler Beteiligung an der Hochschule in diesem Jahr. 50 Studenten plus Lehrkräfte aus sechs Ländern haben sich bis heute der Entwicklung von Unterrichtsmodulen im Bereich Geoinformation zugewandt.

„Die frische Luft“, antwortet Shuying Chen auf die Frage, was ihr an Eberswalde aufgefallen sei. Die 24-jährige Chinesin studiert normalerweise in Ürümqi, der Hauptstadt des Uigurischen autonomen Gebietes Xinjiang. Knapp 2,7 Millionen Menschen leben dort. Das bedeutet auch jede Menge Müll. Das hierzulande jede Flasche recycelt wird, gefällt Shuying Chen. Schließlich passt das auch ganz gut zu ihrem Nebenfach Klimaforschung.

Im Fokus der nun zu Ende gehenden zwei „internationalen Wochen“ an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) aber steht das Feld der Geoinformation. Die HNE ist Gastgeber der Summer School – der dritte und letzte Teil eines von der EU geförderten Wissenschaftsaustausches verschiedener Länder. Das erste Mal trafen sich Studenten und Dozenten in Thailand, dann in China und sind nun in Eberswalde.

Wie Frank Torkler, Co-Projektleiter für die HNE, erläutert, geht es darum, Lehrmaterial zu entwickeln und es im Zuge der Summer School zu testen. Deshalb sind von jedem Institut nicht nur Studenten, sondern auch Hochschullehrer mit an Bord. Personell ist Asien dabei am stärksten vertreten. Drei Institute aus China und drei aus Thailand nehmen mit jeweils fünf Studierenden teil. Ebenso viel Lernende bringt eine Hochschule aus Holland, eine aus Österreich, aus Tschechien und auch die HNE mit. Die Österreicher erweitern die Internationalität sogar noch. So kommt ihr Dozent Dr. Shahnawaz beispielsweise aus Indien.

Untergebracht sind alle in unmittelbarer Nähe zum Waldcampus, im Waldsolarheim. „Das ist natürlich perfekt“, sagt Frank Torkler, der sich einer logistischen Herausforderung gegenübersah. Diese entsteht nicht nur mit der Unterbringung, sondern auch bei Tagestouren. Weniger bei der Reise nach Berlin als bei einer Bootstour von Oderberg nach Eberswalde. Kanus zu charten fiel aufgrund der Personenzahl aus. Die Geowissenschaftler stiegen deshalb aufs Fahrgastschiff.

Eine Tour, die bei den meisten in Erinnerung geblieben ist. „Der Bootsfahrstuhl“, also die Fahrt durchs Schiffhebewerk, war für Hana Zajícová (23) von der Tschechischen Universität in Olomouc (Olmütz, knapp 100 000 Einwohner) ein beeindruckendes Erlebnis. An Eberswalde gefalle ihr das grüne Konzept der Stadt. Ein halbes Jahr hat sie bereits in Norwegen gelernt. Das oder sogar eine berufliche Tätigkeit könnte sie sich auch hier vorstellen. Die Nähe zu Berlin wäre ein Anreiz.

Ganz froh über das Kleinstadtflair, das er in den vergangenen Wochen erlebt hat, ist der 25-jährige Patsawut Nantarat. Er studiert an der Universität von Chang Mai. Die Stadt im bergigen Norden Thailands zählt 130 000 Einwohner. Aufgefallen ist ihm, dass das Essen in Deutschland salziger ist. „Aber das ist ok.“, sagt er. Ein gemeinsames Essen bildet heute auch den Abschluss des Projekts. Dann geht es für Lehrer und Schüler ins Matisse. Eine Gelegenheit das Netzwerk zu festigen.