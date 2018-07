Die ersten Minigolf-Bälle wurden versenkt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer gedacht hat, durch den Nieselregen am Donnerstag würde das Minigolf-Turnier auf der Insel ins Wasser fallen, der irrte. Knapp 40 Personen waren gekommen, um bei dem ersten Großeltern-Enkel-Wettkampf der Stadt mitzumachen.

„Es hat Spaß gemacht“, berichtet Tara Bastian und spielt an dem Band ihrer Medaille. Denn die Neunjährige und ihre Großeltern haben den kleinen Ball an den 14 verschiedenen Bahnen ziemlich erfolgreich eingelocht. „Wir waren die Wellenbrecher“, sagt die Großmama, die erst jüngst von Berlin nach Eisenhüttenstadt gezogen ist. Auf der Minigolf-Anlage auf der Insel sind sie am Donnerstag das erste Mal. „Aber ich komme bestimmt wieder“, meint Tara.

Bürgermeister Frank Balzer (SPD) steht derweil mit schwarzer Schürze am Grill und verteilt die letzten Bratwürste. „Doch, die waren sehr gut“, versichert Angela Naundorf vom Stadtteilbüro „offis“. Und offensichtlich stimmt das auch, denn am Ende sind alle Würstchen verspeist. Golfen macht schließlich hungrig. Die Bratwurst und ein Softdrink waren übrigens im Startgeld enthalten.

„Wir wollen das Turnier jetzt jedes Jahr in den Sommerferien anbieten“, erklärt ein sichtlich zufriedener Bürgermeister nach der Medaillenvergabe. Zehn Mannschaften habe es gegeben. Neben den Wellenbrechern waren unter anderem die Pfötchen, die Adleraugen und „Die drei rasenden Hasen“ dabei. Den dritten Platz belegte das Team „Kraulmeister“ mit Marlon und Veronika. Auf dem zweiten Platz folgten Wellenbrecher mit Reinhard, Carola, Tara und Timon. „Die wilden Luchse“ waren aber nicht zu schlagen. Manfred, Evi und Tim konnten die Siegerpokale aus den Händen des Bürgermeisters und Andrea Peisker, der Seniorenbeauftragten, entgegennehmen.

„Vom Regen hat sich hier keiner stören lassen. Die Bäume haben uns auch gut geschützt“, sagt Frank Balzer und erzählt, dass ein paar Rentnerinnen die Anlage schön längst für sich entdeckt haben. „Die kommen regelmäßig hierher und spielen.“ Am 1. Mai war der Minigolf-Platz nach längerer Pause neu eröffnet worden. Nur wird die Anlage auf der Insel durch Mitarbeiter des Inselbades betreut. In der Ferienzeit ist sie von Freitagnachmittag bis Sonntag geöffnet.

Eine Toilette ist vor Ort, genau wie ein kleiner Imbiss. Einem gemütlichen Nachmittag steht also nichts im Weg. Und Spaß mach Minigolf sowohl den ganz Jungen als auch den schon etwas Älteren.(ja)