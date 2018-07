Neu Zittauer Straße ab Sonnabend wieder frei

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Am Mittwochabend reichte der Rückstau noch bis zum Kurpark-Center, am Sonnabend erfolgt die Freigabe der Neu Zittauer Straße in beide Richtungen. Am heutigen Freitag wird die Verkehrssicherung abgebaut, teilt Karla Kosche vom Bauamt der Stadt mit. Damit endet auch die Abriegelung des Hohenbinder Wegs als Zufahrt ins Wohngebiet, zum Lidl-Markt und zur Kita Knirpsenhausen.

Die Einmündung war zweieinhalb Wochen gesperrt, um den Fahrradüberweg gestalterisch klarer von der Fahrbahn abzugrenzen. Die Fahrradüberfahrt hat jetzt eine Markierung und ist in Asphalt ausgeführt, der Hohenbinder Weg dagegen in Kleinsteinpflaster – das schafft eine visuelle Abgrenzung. Das war aber ein Nebenschauplatz. In der Hauptsache ging es darum, zwei neue Bushaltestellen in der Neu Zittauer Straße zu schaffen, verbunden durch eine Querungshilfe. Um diese zu errichten, hat die Stadt auch in die Fahrbahn der Neu Zittauer Straße eingegriffen, die ihr gar nicht gehört. sondern dem Land. Das bezahlt aber ohnehin drei Viertel der Baumaßnahme, die etwa 128 000 Euro kostet.

Mehr als nur ärgerlich ist, dass die Glasscheibe der neuen Bushaltestelle in Richtung Stadtzentrum schon wieder besudelt ist – lange bevor der erste Bus dort angehalten hat. Noch ist die Anlage nicht abgenommen, sagte Vize-Bürgermeister Clemens Wolter am Donnerstag, der die Scheibe am Mittwoch noch in sauberem Zustand gesehen hatte. Damit wäre formal der Baubetrieb in der Pflicht, die Scheibe zu reinigen – auch wenn die Firma nichts für den Schaden kann. „In der Praxis muss man sehen, wie man sich einigt“, sagt Wolter.

Der Haltestellen-Neubau war das Los 2 der Maßnahmen zur Schulwegsicherung; Los 1 war der im März begonnene Umbau der Einfahrt in die südliche Friedrichstraße und das Markieren einer Fahrradspur. An der Einmündung ist jetzt doch noch das Geländer angebracht worden. „Das fällt einen Lkw-Fahrer, der drei Meter über der Fahrbahn sitzt, doch mehr auf als eine Markierung“, sagt Wolter.

Mit der Freigabe am Sonnabend ist der zusätzliche Stress im Erkneraner Straßenverkehr erst einmal vorbei. Als die Umleitungsstrecken und Zeitpläne erstellt wurden, war auch noch der erste Abschnitt des Neubaus der Buchhorster Straße einbezogen. Dieses Projekt ist wegen Überschreitung der Kostenansätze auf der einen Seite und Haushalts-Auflagen des Kreises auf der anderen Seite sehr kurzfristig abgeblasen worden. Der nächste Anlauf könnte im Herbst 2019 starten, mit Ausführung im Jahr 2020.