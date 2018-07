Ferienspaß im Piratencamp

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Ferienspaß und jede Menge Abenteuer erleben derzeit 90 Ferienkinder im Piratencamp am Helenesee. Erneut hat Norbert Leitzkemit viel Privatinitiative dieses Camp auf die Beine gestellt.

Es ist sozusagen das kleine Frankfurter Sommerwunder, was Norbert Leitzke wie in jedem Jahr am Helenesee veranstaltet. Mit viel persönlichem Einsatz und als komplette Prvatinitiative, ohne einen Cent zu verdienen, ermöglicht er es 90 Kindern aus der Oderstadt und der Umgebung, an einem Ferienlager teilzunehmen.

Für die Kinder im Piratencamp, wie das Ferienlager heißt, ist es egal, ob sie weit weg fahren oder in der Nähe bleiben, erzählen sie. Hauptsache der Spaß ist groß. Viele sind schon mehrmals mit dem ehemaligen Chef der Kindervereinigung im Ferienlager gewesen. Einige sind erstmals dabei.

So wie Pia. Mit ihren 15 Jahren ist sie eine der ältesten in der Kinderrunde. Falsch platziert fühlt sie sich trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil. „Ich bin eigentlich traurig, dass ich nicht schon viel eher dabei war“, sagt sie.

Auch schlechtes Wetter, trübt die Freude nicht. „Das Überraschende ist, dass die Kinder dann Karten oder Mensch ärgere dich nicht spielen und nicht an ihren Smartphones sitzen“, freut sich der Initiator. Allerdings warten auf die Kinder immer auch viele Höhepunkte. So waren am Donnerstag eigentlich ein Surfkurs, Stand-up-Paddeln oder Tretboot fahren geplant. Das Wetter machte ein Strich durch die Rechnung. „Doch am Freitag soll die Sonne wieder scheinen“, frohlockt Norbert Leitzke. Am Vorabend waren alle Kinder in den Rathauskeller ins Redo XXL eingeladen. „Die Mitarbeiter dort haben sich wirklich viel Mühe gegeben“, bedankt sich der Ferienlagerchef.

Auch die Betreuer der Kinder arbeiten ehrenamtlich. Gina-Maria Erler etwa war als Kind schon im Camp. Jetzt hat sie ihr Abi in der Tasche und ist als Betreuerin dabei. Auch Gillian Beyer hat gerade ihr Abitur abgelegt und will Sonderpädagogin werden. „Es ist wirklich wie eine große Familie“, sagen beide.

Dieser Familiengedanke scheint eines der Geheimnisse dieser Ferienlager zu sein. Kaum ruft Norbert Leitzke ein neues Camp aus, schon ist es ausgebucht. Seit zwei Jahren Rentner, könnte er sich zurück lehnen. „Das geht aber auch nicht“, meint er. Finanziell unterstützt wird er etwa vom Kinderhilfswerk Berlin, für das er noch tätig ist. Von der Stadt Frankfurt bekommt er keine Zuwendung, bedauert er. Allerdings gebe es Gespräche, dass sich das vielleicht ändert. Es ist ein Zusammenspiel von vielen. Die Helenesee AG ermöglicht eine preiswerte Unterkunft. Das Essen im Bistro am See gibt es ebenfalls zum Vorzugspreis. In der Aloha Bar am Strand gibt es für die Kinder leckeren Cocktails. Natürlich ohne Alkohol. Kinder, die aus Familien kommen, die begrenzte finanzielle Möglichkeiten haben, zahlen weniger als andere. Egal, ob die Eltern finanziell gut gestellt sind oder nicht, für die Kinder untereinander macht das keinen Unterschied, betont Norbert Leitzke. Im August wird es noch einen Durchgang geben. „Aufhören mit dem Ferienlager werde ich wohl nicht können“, meint Norbert Leitzke. Und er will es wohl auch nicht. Zum Glück für die Kinder.