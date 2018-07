Spitzenverbrauch Anfang Juli

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Die Seelower Wasserwerker haben sich über die Regengüsse der vergangenen Tage gefreut. Die Schauer verschafften Wassermeister Uwe Erdmann und seinen Mitstreitern eine Verschnaufpause. Die lange Trockenheit zuvor hatte sie in der Phase des Filterwechsels an ihre Grenzen gebracht.

„Ich bin froh, dass wir mit den nur fünf Filtern und aus nur drei Brunnen die Versorgung unter diesen extremen Umständen sichern konnten“, sagt Uwe Erdmann. Mit den extremen Umständen meint der Wassermeister des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Seelow zum einen die lange Trockenheit. Sie ließ den Wasserverbrauch seit dem 19. Mai systematisch steigen.

Im Seelower Wasserwerk unten, an der Oderbruchkante, konnten Erdmann und seine sechs Mitstreiter am Wasserverbrauch erkennen, wann die Wasservorräte der Bewohner ihres Versorgungsbereiches in Regentonnen und Zisternen aufgebraucht waren.

Etwa in der ersten Juliwoche war es soweit. „Vom 3. zum 4. Juli hatten wir den Spitzenverbrauch: Binnen 24 Stunden haben wir 3815 Kubikmeter, also mehr als 3,8 Millionen Liter Wasser geliefert“, berichtet Seelows Wassermeister. Das sei fast das Doppelte des normalen Verbrauchs gewesen, der bei täglich rund 2000 Kubikmetern liege. Als am Tag darauf der erste Regen fiel, sank der Wasserverbrauch schlagartig um rund 1000 Kubikmeter pro Tag.

In den Spitzenverbrauchszeiten seien die Förderpumpen in den Brunnen am Wasserwerk bis zu 19 Stunden am Stück gelaufen. Normal seien neun bis zehn Stunden, erklärt Seelows Wassermeister. Uwe Erdmann, der seit 1976 in der Wasserwirtschaft arbeitet, hat in „seinem“ Wasserwerk einst gelernt und nach der Wende seinen Meister in der Fachrichtung Wasserversorgung gemacht. Situationen wie die im Frühsommer dieses Jahres gab es nicht allzu oft, sagt der Wassermeister, der im Sternzeichen des Wassermanns geboren wurde.

Zur langen Phase der Trockenheit kam der Umstand, dass ausgerechnet in dieser Zeit die letzten beiden der insgesamt sieben Filter ausgewechselt worden sind. Vor vier Jahren habe der Ersatz der jeweils drei Meter hohen Filter, die noch aus der Anfangszeit des Wasserwerkes 1979 stammten und ihre normative Nutzungsdauer von 40 Jahren erreicht haben, begonnen, erklärt Erdmann. „Am Montag sind die neuen Fundamente ausgeschalt worden. Wenn der Beton ausgehärtet ist, können die neuen Filterkessel installiert werden“, so der Wassermeister. Jeder Filter fasst 20 Tonnen Kies. Der Tausch der zwei Filter kostet den Wasserverband rund 140 000 Euro.

Uwe Erdmanns Freude über die unter extremen Umständen gesicherte Versorgung bezieht sich übrigens nicht nur auf die ausreichende Liefermenge, sondern auch auf den Wasserdruck. Es habe nur ein einziges Mal ein Problem gegeben. Da traten, als auch die Feuerwehren der Region zum Löschen von Feldbränden viel Wasser zogen, trotz des 2007 geschlossenen Ringnetzes im Bereich Libbenichen und Lietzen Druckprobleme auf, berichtet der Seelower Wassermeister.

Warum er zeitgleich aus nur drei der sieben Brunnen fördern kann, erkläre sich aus der Kapazität der Bicone, so Uwe Erdmann. Der blaue Kessel im Wasserwerk, in dem das aus 30 Metern tiefe geförderte Seelower Rohwasser mit Sauerstoff versetzt wird, um große Teile des Eisens heraus zu holen, sei für 200 Kubikmeter Wasser ausgelegt. Und ein Brunnen liefere 70 Kubikmeter pro Stunde, erklärt der Experte. Turnusmäßig werden die Brunnen, aus denen jeweils gefördert wird, gewechselt.

Der Wetterumschwung hat den Seelower Wasserwerkern jetzt Entlastung gebracht. Weniger Wasserförderung heißt auch weniger Rückspülen der Filter. In den Spitzenverbrauchszeiten sei das manuell aufwändige Spülen doppelt so oft nötig gewesen wie sonst, berichtet der Wassermeister.

Der 58-Jährige freut sich auf den Abschluss der Arbeiten zum Filterwechsel. „Dann sind wir für die kommenden 40 Jahre wieder auf dem Stand der Technik“, sagt Uwe Erdmann.