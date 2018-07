Schönerlinder freuen sich auf ihr Lindenblütenfest

© Foto: Hans Still

Hans Still

Schönerlinde Bis in die frühen Jahre nach der Wende reicht die Tradition des Schönerlinder Lindenblütenfestes zurück. Los geht es traditionell am Freitagabend mit Diskothek und Tanzabend. Ort des Geschehens ist wie seit Jahren schon die Festwiese in Richtung des Schönerlinder Klärwerkes. Nicht jeder Einwohner wird es noch wissen, aber: Früher fand das Lindenblütenfest noch vor dem Gemeindezentrum statt.

„Eigentlich war dieser Ort auch etwas gemütlicher, aber der Platz reichte schließlich nicht mehr“ erinnert sich heute Ortsvorsteher Frank Liste, der einst ein Mitbegründer des Festes war. Heute ist er gemeinsam mit dem Ortsbeirat Veranstalter des Festes – beim Höhenfeuerwerk am Sonnabend gegen 22.15 Uhr hilft ihm sein Bruder Peter Liste. Da beide ausgebildete Feuerwerker sind, können sich die Besucher auf ein ganz besonderes Spektakel freuen: „Das wird kein Discounter-Feuerwerk, das ballert professionell“, versprechen beide.

Interessant dürften auch andere Angebote des Festes sein. Viel Oh und Ah rufen immer die Dance-Shows hervor, ebenso die Auftritte der Barockpferde vom Pferdehof Liers hervor. Auch wird mit den Kindern viel unternommen, sie bekommen diverse Spiele geboten. Mehrere einhundert Besucher erwartet Liste daher, denn auch in der Vergangenheit wurde das Lindenblütenfest immer sehr gut besucht.