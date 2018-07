Fahrt durch Baustelle bleibt verboten

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bauarbeiten an der Berliner Straße laufen so wie geplant. Die Baufirma Engron hat den Regenwasserkanal mit einem Meter Durchmesser auf gut der Hälfte des 280 Meter lang ersten Bauabschnitts verlegt. Für Unsicherheit sorgt jedoch weiter die Verkehrsregelung.

„Wir sind bei der Herstellung des Regenwasserkanals voll im Zeitplan“, sagte Ronald Engelke, Geschäftsführer der Engron Straßen-, Leitungs- und Systembau GmbH, die mit dem Bau beauftragt ist. Große Herausforderung sei die Rohrleitung, die anfangs in 3,50 Meter Tiefe verlegt werden musste. Schächte müssen ausgehoben, mit Spundwänden gesichert und danach wieder verfüllt werden. Dies koste Zeit. „Jetzt kommen wir schon etwas höher“, erklärte Ronald Engelke.

Am ersten Bauabschnitt werde die Firma bis zum Jahresende arbeiten. Nach dem Regenwasserkanal werde noch eine Trinkwasserleitung verlegt und die Kabel für die Straßenbeleuchtung gezogen. Wenn alle Leitungen sortiert sind, werden Gehwege, Fahrbahn und Straßenbeleuchtung hergestellt. Gleichzeitig jedoch werde der Regenwasserkanal in den zweiten Bauabschnitt hineingezogen. Die Kreuzung Berliner/August-Heese- und August-Bebel-Straße bleibe immer frei, damit die Anwohner der August-Bebel- und ihrer Nebenstraßen nicht abgeschnitten werden. „Die Kreuzung wird immer halbseitig befahrbar sein“, erklärte der Engron-Chef.

Um zu verhindern, dass Autofahrer in den Baustellenbereich fahren, aber dennoch Baufahrzeuge, Busse und Rettungsfahrzeuge durchkommen, hat die Baufirma Baggerfahrer Achim Hampel beauftragt, die Zufahrt zu beaufsichtigen. Er zieht mit dem Kran seines Baggers die Sperre hoch, wenn Anlieger oder Berechtigte durch die Baustelle wollen.

„Die Anwohner sind nett, sie bringen mir hin und wieder sogar Kuchen vorbei“, freute er sich. Von den Autofahrern muss er sich einiges gefallen lassen. Er werde bedroht, mancher habe versucht, die Sperre zu umfahren. Dabei könne es zu schweren Unfällen kommen, wenn Autofahrer in eine Baustelle einfahren. Die großen Bagger hätten zwar Kameras. Die Fahrer könnten aber so schnell nicht reagieren, wenn sich Autos mit hoher Geschwindigkeit nähern. Denn entgegen der Versprechen von Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) in der Einwohnerversammlung, der MOZ und im Fernsehen ist es außer Bau- und Rettungsfahrzeugen sowie Omnibussen niemand erlaubt, durch die Baustelle zu fahren. Weder tagsüber noch nachts. Das Verbot gilt auch für Anlieger, das entsprechende Schild fehlt und wird auch nicht kommen.

„Unsere Bad Freienwalder Polizisten kennen das Problem und werden Anlieger höchstens mündlich belehren und nicht abkassieren“, sagte Bärbel Cotte-Weiß, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder). Das sei kein Freibrief. Wenn Polizisten der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland aus Strausberg oder die Bundespolizei kontrollieren, die die Situation nicht kennen, könnten sie Verwarngeld verlangen. Die Durchfahrt durch die Baustelle bleibe für alle Fahrzeuge verboten.

Peter Fink, der seit 1970 an der Berliner Straße wohnt, beklagte, dass der Briefkasten an der Berliner Straße 23 mit Klebeband versiegelt sei. Es fehle jedoch der Hinweis, wo sich der nächste gelbe Kasten befindet. „Ich hatte eilige Post wegzuschicken und stand da“, ärgerte er sich. „Leider werden wir als Unternehmen Deutsche Post oftmals sehr spät über Baumaßnahmen informiert“, teilte Presssprecherin Tina Birke mit. „Daher können wir leider, wie auch in diesem Fall, keine Hinweisschilder anbringen, wo sich der nächste Briefkasten befindet.“ Die nächsten Kästen seien in der Ringstraße 10 und Gesundbrunnenstraße 34a. Nach Beendigung der Baustelle wird der Briefkasten für die Kunden wieder zugänglich sein.