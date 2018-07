Arbeitsklamotten statt Badehose

Einsatz an der Spritzpistole: Fliesenleger Arco Welitz aus Britz zieht im Damen-WC der Sauna Fugen nach. Der Großteil der Reparatur- und Wartungsarbeiten ist bereits abgeschlossen. © Foto: Sven Klamann

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Von Freitag an kehrt das Wasser in die vier Becken und zwei Whirlpools zurück. Der Großteil der alljährlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten im Sportzentrum Westend ist abgeschlossen. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, sind ab 7. August wieder Besucher willkommen.

Das bisher einzige besondere Vorkommnis hat sich bereits eine Woche vor dem Beginn der eigentlich angekündigten Schließzeit ereignet. Wegen eines technischen Defekts war das Sport- und Freizeitbad Baff, der Frequenzbringer des Sportzentrums an der Heegermühler Straße 69a, nicht wie geplant erst am 6. Juli, sondern schon am 29. Juni vom Netz gegangen. „Da war ein Steuerungsgerät ausgefallen, das den Wasserkreislauf regelt“, sagt Horst Schaefer, Geschäftsführer der Technischen Werke GmbH, die das Sportzentrum betreibt. Warum das elektronische Bauteil seinen Dienst aufgegeben hat, haben wir nicht herausfinden können“, bedauert der Auftraggeber der regelmäßigen Wartungs- und Reparaturarbeiten, für die zwischen 60 000 und 90 000 Euro eingeplant sind. Wie viel Geld wirklich ausgegeben werden muss, ist davon abhängig, welches Ergebnis der genaue Blick auf den Zustand aller Anlagen bringt.

Das Steuerungsgerät, das ohne erkennbaren Grund seinen Geist aufgegeben habe, halte im Normalfall „ein halbes Menschenleben“ und habe bisher völlig störungsfrei funktioniert. Der Austausch habe geklappt, sei aber mit zwei Schwierigkeiten verbunden gewesen: Zum Ersten habe die Lieferfrist eine ganze Woche betragen, weshalb das Baff vor dem regulären Start der Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht mehr geöffnet werden konnte. Zum Zweiten sei es beinahe Glück gewesen, dass es gelungen wäre, für das von 2003 stammende Bauteil überhaupt noch Ersatz zu beschaffen.

Dem nervenaufreibenden vorzeitigen Auftakt des alljährlichen Überprüfungseinsatzes sei zum Glück nur harmlose Routine gefolgt. Zunächst habe die Aufgabe darin bestanden, die auf vier Becken und zwei Whirlpools verteilten 870 Kubikmeter Wasser abzulassen. Der Inhalt von 4350 Badewannen in Normgröße sei langsam an die Kanalisation abgegeben worden. Danach sei es überall mit den eigentlichen Arbeiten losgegangen, die vor allem aus Reinigung, Pflege und Reparatur bestanden. „Allein im Baff hatten wir 2017 rund 159 000 Besucher, 215 000 waren es im gesamten Sportzentrum. Da bleibt der normale Verschleiß nicht aus“, sagt Horst Schaefer.

Aktuell seien in den WC-Räumen noch die Fliesenleger im Einsatz. Und eine darauf spezialisierte Fachfirma reinige die Edelstahl-Elemente. Doch dem Wiedereinlassen des Wassers stehe nichts mehr im Wege. Eine gute Woche wird es dauern, bis Becken und Whirlpools bis an die Ränder gefüllt sind. Dann werde das Wasser behutsam gechlort und auf Badetemperatur gebracht. Vor der Wiederinbetriebnahme des Sportzentrums sei noch das Gesundheitsamt des Landkreises Barnim gefragt. „Die Behörde testet die biologischen, chemischen und physikalischen Parameter des Wassers“, berichtet der Geschäftsführer der Technischen Werke GmbH. Dabei würden unter anderem der Gehalt an krankmachenden Keinem, die Chlor-Konzentration und die Sichttiefe überprüft.

Das ist auch der Zeitpunkt, an dem alle 16 Beschäftigten des Sportzentrums aus dem Urlaub zurückkehren. Ab September zählen zudem erstmals zwei Fachangestellten für Bäderbetriebe in spe zur Belegschaft. Die Azubis lernen drei Jahre. „Sie helfen uns, die Mitarbeiterzahl zu halten, wenn Ältere in Rente gehen“, sagt Horst Schaefer.