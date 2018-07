Spur der Friedenssteine

Dem Frieden in Europa gewidmet: Das Denkmal „Kosmos und Welt“ wurde in der Nähe des Parkplatzes „Steine ohne Grenzen“ bei Hobrechtsfelde feierlich eingeweiht. Geschaffen wurde die Skulptur von den Künstlern Günther Muchalla, Johann Zaremba, Silvia Fohrer und Rudolf J. Kaltenbach. © Foto: Steine ohne Grenzen

Kerstin Ewald

Hobrechtsfelde (MOZ) Eben kam eine Delegation um das Künstlerdoppel Silvia Fohrer und Rudolf J. Kaltenbach aus dem polnischen Słupsk zurück. Sie haben dort ein Friedensdenkmal errichtet, das mit einer wenige Tage zuvor in Buch aufgestellten Skulptur in geschwisterlicher Beziehung steht.

„Die Arbeit schafft eine imaginäre Verbindung und wird Menschen und Länder zueinander finden lassen im Sinne der Versöhnung“, dies versprechen sich Silvia Fohrer und Rudolf J. Kaltenbach von ihrer jüngsten Aktionsreise im Rahmen ihres Projektes „Steine ohne Grenzen“.

Zusammen mit ihren polnischen Unterstützern und deutschen Kollegen haben sie einen Gedenkstein mit Titel „Kosmos und Welt“ auf einer Verkehrsinsel nahe des Rathauses in der pommerschen Stadt Słupsk errichtet. Eine „warmherzige Zusammenarbeit“ sei dabei mit den polnischen Partnern entstanden, so die beiden Künstler.

Die tonnenschwere Skulptur hatten die Bildhauer Kaltenbach und Fohrer zuvor in ihrem Atelier in Berlin-Buch gehauen. Sie besteht aus zwei mittels einer Stahlstange übereinander montierten Steinkolossen: ein portugiesischer und ein Roter Granit.

Das Schwesterprojekt „Kosmos und Werk“ war bereits zweieinhalb Wochen zuvor in Berlin-Buch eingeweiht worden - direkt auf der Brandenburgisch-Berliner Landesgrenze. Es steht dort nur wenige Meter entfernt vom „Steine ohne Grenzen“-Parkplatz im Panketaler Ortsteil Hobrechtsfelde.

Vier Stelen, gehauen aus Totholzstämmen, ragen dort nun in den Himmel. Die Pfähle sind zusammen mit verschiedenen Sandsteinskulpturen auf einer Krustenplatte angebracht. An dem Werk haben neben Fohrer und Kaltenbach auch die Künstler Günther Muchalla und Johann Zaremba gearbeitet. Auf einer Stele sind Zitate des Bildhauers Otto Freundlich in französischer, polnischer, deutscher und russischer Sprache zu lesen.

Freundlich ist der großen Inspirationsgeber der aktuellen Aktion und auch des Gesamtprojektes „Steine ohne Grenzen“. In seiner Geburtsstadt Słupsk, früher Stolp, hat nun auch die Partneraktion stattgefunden. Der deutsche Bildhauer Freundlich, geboren 1878, gestorben vermutlich 1943 in einem Konzentrationslager, hatte eine großartige friedensbewegte Idee, die er „Straße der Skulpturen Paris-Moskau“ nannte. Sie sollte Völker in „menschlicher Brüderlichkeit“ verbinden.

Die aktuellen Denkmäler erinnern an den visionären Bildhauer und Kunsttheoretiker, dessen 140. Geburtstag auch in diese Juli-Tage fällt. Er starb vor 75 Jahren.

Die Künstler Kaltenbach und Fohrer wirken seit 2001 mit ihrem Projekt „Steine ohne Grenzen“ und einem gleichnamigen, von ihnen initiierten Bildhauersymposium, im Sinne von Otto Freundlichs Ideal der Völkerverständigung. Zusammen mit unzähligen Künstlern wurden inzwischen 500 Steine auf 5000 Kilometern Wegstrecke zwischen Paris und Moskau aufgestellt.

Was schafft nun genau den symbolischen Zusammenhalt zwischen den jüngsten Schwesternskulpturen in Buch und Słupsk? „An beiden Orten haben wir die Menschen an unsere Kunst beteiligt“, erklärt Kaltenbach: „Die Besucher der Einweihungsveranstaltungen, darunter etliche deutsche und polnische Honoratioren konnten Botschaften ‚gegen Rechts’ aufschreiben, die wir in die Kunstwerke eingelegt haben.“

In Buch zum Beispiel wurden die kleinen Schriftrollen durch gebohrte Löcher in eine der Holzstelen gesteckt, um die Löcher später zu verschließen. Der Inhalt, ergänzt Bildhauerin Fohrer, sei geheim, also nicht für die Öffentlichkeit gedacht. „Die Botschaften handeln von Völkerverständigung, Menschlichkeit und Frieden“, verrät die Künstlerin dann doch. „Während die Wünsche in Polen von einem vereinten Europa zeugen, haben wir in Buch auch handfeste antifaschistische Aussagen erhalten.“ „Nie wieder!“, sei eine davon.