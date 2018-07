Tasdorf Viel Aufwand haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch betrieben, um in ein Firmengebäude an der Frankfurter Chaussee zu gelangen.

Erst versuchten sie es an der Eingangstür, dann trennten sie Gitterstäbe vor einem Fenster ab, das sie einschlugen. Doch nach ersten Erkenntnissen kam nichts weg.

Der Sachschaden beträgt ungefähr 1000 Euro.