Tausende nutzen Kulturangebote in Bernau

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Die Zahlen der Besucher gehen in die Tausende und Zehntausende. Die kulturellen Einrichtungen der Stadt Bernau bieten seit Jahren ein Programm, das angenommen und damit offensichtlich geschätzt wird.

Die Angebote sind ganz unterschiedlicher Natur. Es gibt Einzelveranstaltungen, Kurse, die regelmäßig besucht werden und Räumlichkeiten, die an Vereine und Verbände zur Nutzung abgegeben werden. In einigen Fällen kann die Besucherzahl anhand von Anmeldungen beziehungsweise am Kartenverkauf abgelesen werden, bei anderen, wie zum Beispiel bei den jährlich vier Kunst- und Handwerkermärkten sind nur Schätzungen möglich. Buch führt die Stadtverwaltung in ihren jährlich veröffentlichten Statistiken. In diesen spiegeln sich Veränderungen im Angebot, aber auch in der Entwicklung Bernaus wider.

So wurde die Bernauer Stadtbibliothek auf dem Kulturhof an der Bernauer Breitscheidstraße 2017 knapp 53 500-mal besucht. Die Zahl der Nutzer lag jedoch noch um knapp 5000 darüber. So viele Ausleihvorgänge wurden nämlich online getätigt. Dieses Angebot existiert seit März 2016 und erfreut sich bereits steigernder Beliebtheit. Seit 2010 wird in der Jahresstatistik auch die Zweigstelle in Schönow berücksichtigt. Dadurch war ein Sprung von fast 9000 Nutzern zu verzeichnen.

Einige Tausend Besucher kann auch die städtische Frakima-Werkstatt alljährlich verbuchen, wiederum mit zunehmender Tendenz. Seit 2001 kletterte die Zahl der Teilnehmer an den Kursen der Frakima von 3250 auf mehr als 8300 im vergangenen Jahr. Auch die Veranstaltungen und Einzel-Workshops erfreuen sich wachsenden Zuspruchs. Die Besucherzahl stieg hier von knapp 3100 vor 16 Jahren auf knapp 4800 im vergangenen Jahr.

Veranstaltungen von Vereinen, Parteien und anderen gehören im Club „Treff 23“ auf dem Bernauer Kulturhof zu den „Zugpferden“. Sie zogen 2017 rund 4400 Besucher an. Hinzu kamen im gleichen Jahr fast 1200 Besucher von Veranstaltungen für Senioren - einschließlich der Volkssolidarität und des Seniorenverbands - sowie mehr als 1500 Besucher von Veranstaltungen der Selbsthilfegruppen. Insgesamt wurden im „Treff 23“ bei 390 Veranstaltungen im vergangenen Jahr 7420 Besucher gezählt.

Das Heimatmuseum registrierte im gleichen Jahr insgesamt gut 11 100 geschichtsinteressierte Gäste. Sie verteilten sich zu etwa gleichen Teilen auf das Henkerhaus sowie auf das Steintor. Während das Henkerhaus mehrheitlich von Gruppenbesuchern besichtigt wurde, waren es im Steintor Einzelbesucher.