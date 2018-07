Tilman Trebs

Glienicke (MOZ) Ein Mercedes-Sprinter ist am Donnerstagnachmittag in Glienicke gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug, das einer Windkraftanlagen-Firma gehört gegen 15.45 Uhr an der Oranienburger Chaussee (B 96) geparkt worden und später verschwunden.

Die Polizei schrieb das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen NF-VD 4382 zur Fahndung aus. Der Schaden wurde mit rund 80 000 Euro angegeben.