Archäologen entdecken alte Kindergräber

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Archäologen haben unter der Kreuzung Präsidenten- und Friedrich-Engels-Straße in Neuruppin mindestens 15 Kindergräber entdeckt. Sie waren Teil des ehemaligen Armenfriedhofs, der nun weiter erforscht werden kann.

Die archäologischen Untersuchungen finden begleitend zum Ausbau der Engelsstraße statt, da weite Teile der historischen Altstadt als Bodendenkmal eingestuft sind.

Spätestens seit den Arbeiten 2015 an der Präsidentenstraße haben die Archäologen auch ungefähr eine Ahnung davon, wo sich der einstige Armenfriedhof Neuruppins befunden hat. „Die genauen Ausmaße kennen wir aber noch nicht“, so Archäologe Eberhard Völker vom Grabungs- und Forschungsservice Archaeofakt. Übermittelt sei lediglich, dass die Begräbnisstätte bis zum großen Stadtbrand im Jahr 1787 außerhalb der Stadtmauer lag. Zudem soll sich dort in der Nähe die St.-Getrauden-Kapelle befunden haben, die bereits im Jahr 1433 erwähnt wurde. „Diese Kapelle hatte Hospitalcharakter. Dort wurden Kranke und Siechende versorgt. Vermutlich um die Kapelle herum ist der Friedhof angelegt worden“, so Völker. Über Jahrhunderte wurden dort Menschen bestattet, die krank waren oder sich die Beerdigung kaum leisten konnten.

Solche Kindergräber sind laut Völkel erstmalig in Neuruppin gefunden worden. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert, aus den Jahren vor dem Stadtbrand, nach dem der Friedhof schließlich überbaut worden ist.

Aufgrund der Vielzahl der nun gefundenen Skelette gehen die Experten davon aus, dass die Kinder einer Epidemie zum Opfer gefallen sind. Die Archäologen sind sich zudem sicher, dass unter diesen Kindergräbern der oberen Ebene noch ältere Begräbnisstätten zu finden sind.

Diese Details und jeder weitere Fund lassen laut Völker Rückschlüsse auf die Nutzungsdauer des Friedhofs, die damalige Bevölkerungsdichte und Sterblichkeitsrate zu. Weitere Funde, auch noch deutlich ältere, seien während der Bauarbeiten zu erwarten.