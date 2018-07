Manche Orte bleiben an Wochenenden abgehängt

Simone Weber

Rathenow Das durch die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH und den Kreistag in Auftrag gegebene neue Buskonzept für das Westhavelland und Nauen ist in der Diskussion. Im Juni war es im Kulturzentrum öffentlich vorgestellt worden. Nun lud Bündnis’90/Die Grünen zur weiteren öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Konzept ein.

„Seit über acht Jahren setzen wir uns im Kreistag für Verbesserungen des ÖPNV ein“, sagte der Nennhausener Felix Doepner, Mitglied der Kreistagsfraktion. „Mit dem neuen Landrat sind vor zwei Jahren tatsächliche Verbesserungen im Raum Falkensee umgesetzt worden. Jetzt soll ein neues Konzept für das Westhavelland und den Raum Nauen erstellt werden, und die Menschen sollten sich aktiv in die Diskussion einbringen.“

Die Rathenower Stadtlinie 674 soll in einen Süd- und Nordast aufgeteilt werden, um Fahrtzeiten zu verkürzen. Werktags soll sie künftig von 5.00 bis 20.00 Uhr im Stundentakt und an Wochenenden von 7.00 bis 19.00 Uhr im Stunden- beziehungsweise Zweistundentakt verkehren. Der Nordast soll zusätzlich bis Semlin verlängert werden. Dieser Ortsteil war bisher am Wochenende nicht an Rathenow angebunden. Ebenfalls von 5.00 bis 20.00 Uhr sowie von 7.00 bis 19.00 Uhr, allerdings auch am Wochenende im Stundentakt, soll die Stadtlinie 672 fahren und teilweise zusätzlich bis Böhne verlängert werden. „Allerdings bleibt die Linie 673 nach Göttlin, Grütz unverändert“, so Doepner. „Am Wochenende sind die Ortsteile abgehängt.“

Spürbare Verbesserungen dürfte es hier und dort auf dem Land geben. So soll Görne künftig mit der Linie 683, auch mit vier zusätzlichen Fahrten, nach Friesack hin angebunden werden. Für die Linien 680/681 sind zusätzliche Fahrten geplant. Auch auf der Strecke 687 zwischen Rhinow und Friesack sollen mehr Busse verkehren. Um touristische Fahrtziele besser anzubinden, sind diese Verbesserungen auch für das Wochenende vorgesehen. „Für kleinere Orte wie Parey, Gülpe oder Witzke, Wassersuppe wird sich weiterhin nichts verbessern“, bedauerte Kai-Holger Dech aus Hohennauen. Das träfe auch für einige Orte im Amt Nennhausen zu. „Bamme bleibt am Wochenende beispielsweise weiter unerreichbar“, ergänzte Doepner.

„Rathenower Schüler haben an den weiterführenden Schulen eine Umfrage zum Busverkehr durchgeführt. Von 1.600 Fragebögen kamen 613 ausgefüllt zurück. Auch über unsere Facebookseite haben wir zur Beteiligung aufgerufen“, berichtete Denise Jäkel vom Rathenower Kinder- und Jugendparlament. „Jetzt sind Ferien. Die Schule beginnt erst am 20. August wieder. Der Beteiligungsprozess sollte deshalb um vier Wochen verlängert werden. Auch sollte es mehr Werbung für das neue Buskonzept geben.“ Zirka die Hälfte der Schüler an Jahn-Gymnasium und Bürgel-Gesamtschule kommt nicht aus Rathenow, sondern aus den Dörfern der Region.

Über das „Buskonzept weiteres Havelland“ ist eine breite Diskussion und Beteiligung gewünscht. Hinweise und Vorschläge können bis zum 31. August per online-Formular auf www.havelbus.de oder schriftlich an die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, Grünauer Weg 2, 14712 Rathenow, unterbreitet werden. Nach dem Diskussionsprozess in den Ausschüssen im November soll das überarbeitete Konzept im Dezember 2018 durch den Kreistag beschlossen und danach umgesetzt werden.