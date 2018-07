Ketzin/Havel fordert Mitspracherecht

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Windkraftanlagen sorgen seit Jahren für hitzige Diskussionen in der Region. Für BRAWO sprach Wolfgang Balzer mit Ketzins Bürgermeister Bernd Lück über die Folgen des gekippten Regionalplans Havelland-Fläming für Ketzin.

Auf Ketziner Territorium drehen sich bereits 47 Windmühlen. Das sind genug. Das haben auch die Gespräche mit dem Landkreis und der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg ergeben. Uns wurde bestätigt, dass wir gültige und rechtssichere Bebauungspläne und einen gültigen, genehmigten Flächennutzungsplan haben und mehr WEA den Ketziner Bürgern nicht zuzumuten sind. Dementsprechend hatten die Ketziner Stadtverordneten bereits im Dezember vergangenen Jahres beschlossen, die Arbeiten zur Veränderung der Bebauungspläne für die vier Ketziner Windparks einzustellen. Es wird also weder eine Verdichtung geben, da das die gültigen Pläne nicht zulassen, noch ein weiteres Heranrücken an Neu Falkenrehde/Falkenrehde, da nun der Regionalplan gekippt ist. Wie die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes zeigt, war das eine gute und richtige Entscheidung der Stadtverordneten und wir sind auf der sicheren Seite. Außerdem hat uns der Stadtverordnetenbeschluss viel Verwaltungsarbeit erspart. Weitere WEA wird es also auf dem Ketziner Territorium in absehbarer Zeit nicht geben.

Nach der jetzigen Rechtslage ja. Unser Flächennutzungsplan unterläge nach Paragraph eins, Absatz vier des Baugesetzbuches dem Anpassungsgebot, wobei jedoch auch festgestellt werden muss, dass das im Regionalplan Havelland-Fläming 2020 ausgewiesene Windeignungsgebiet 13 „Nauener Platte Ost“ seinen Grenzen nach bereits weitestgehend den im rechtskräftigen Flächennutzungsplan Ketzins festgesetzten Sonderbauflächen Wind entspricht.

In den Regionalversammlungen entscheiden nur Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern sowie die Landräte, wo die Windeignungsgebiete liegen sollen. Städte wie Ketzin/Havel werden damit übergangen. Wir haben also keine Möglichkeit, mitzuentscheiden, ob und wo auf unserem Territorium Windparks errichtet werden. Dagegen wehren wir uns als Stadt schon seit 15 Jahren, denn schließlich stehen die meisten Windräder auf dem Lande und nicht auf den Territorien der großen Städte.

Dass auch die kleineren Städte und Gemeinden in der Regionalversammlung für das Havelland und den Fläming gleichberechtigt und mit Stimmrecht vertreten sind. Wir sind nicht generell gegen Windkraft, aber wir möchten nur soviel WEA und nur dort, wo sie für unsere Einwohner verträglich sind. Das erfordert eine Reform der Regionalplanung. Ich hoffe, dass die entsprechende angekündigte Initiative der Landesregierung in diese Richtung geht.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lück!