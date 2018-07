Amerikanische Faulbrut in Zehdenick ausgebrochen

Tilman Trebs

Zehdenick (MOZ) In einem Bienenstock in Zehdenick ist die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Um eine Ausbreitung der auch Bienenpest genannten Seuche zu verhindern, wurde ein Sperrbezirk im Radius von einem Kilometer und um das betroffene Volk eingerichtet.

Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, war die für Menschen ungefährliche Faulbrut bereits am Montag in dem Zehdenicker Bienenbestand festgestellt worden. Alle Bienenhalter im Sperrbezirk (Grenzen siehe unten) wurden aufgefordert, die Anzahl ihrer Völker sowie die jeweiligen Standorte dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt anzuzeigen. Die gemeldeten Bestände werden dann auf den Erreger hin überprüft, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. „Die Untersuchung ist kostenfrei und erfolgt durch die Amtstierärzte.“ Im Untersuchungszeitraum dürfen Bienenvölker weder entfernt noch an einen anderen Standort verlegt werden.

Ebenfalls verboten ist der Transport von Waben, Honig und weiterverarbeiteten Produkten aus dem Sperrbezirk heraus. „Dies gilt allerdings nicht, wenn sie an verarbeitende Betriebe, die über entsprechende Einrichtungen zur Entseuchung verfügen, mit der Kennzeichnung ,Seuchenwachs’ abgegeben wurden“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.

Eine Gefährdung von Verbrauchern durch den Verzehr von Honig sei nicht zu befürchten, so die Behörden. „Durch die Tierseuche sind insbesondere Larvenstadien betroffen. Die Seuche kann daher zum Aussterben von Bienenvölkern führen.“ Bereits produzierter Honig könne mit Erlaubnis der Lebensmittelbehörden weiterhin vertrieben werden.

Unklar ist noch, ob das von der Faulbrut betroffene Volk getötet werden muss oder ob der Bestand saniert werden kann. „Das hängt von den Laborergebnissen ab, die noch nicht vorliegen“,sagte Kreisverwaltungssprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage.

Die Grenzen des Sperrbezirkes wurden festgelegt, wie folgt:

nördlich: Gemeinde Zehdenick, Ortsteil Neuhof: L 214, Höhe Abzweig Hoch- und Stapelweg

östlich: Gemeinde Zehdenick, Stadt Zehdenick: Zehdenicker Ziegeleiweg, Ziegelei Frank, Havel, Philipp-Müller-Straße / Abzweig Schleusenstraße

südlich: Gemeinde Zehdenick, Stadt Zehdenick: Philipp-Müller-Straße, Ackerstraße, Verlängerte Ackerstraße, Wesendorfer Weg

westlich: Gemeinde Zehdenick, Ortsteil Grossenhof: Hundebuschgraben, Passage der B 109 zwischen Abzweig Neuhof und Kurtschlag.