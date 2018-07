Das Spiel des Jahres für den SV Dallgow

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz/Potsdam (MOZ) Für die erste Herrenmannschaft des SV Dallgow 47 ist es wohl das Spiel des Jahres, für die Bundesliga-Frauen von Turbine Potsdam nur ein weiteres Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung bevor die Mannschaft ins Trainingslager fliegt. Markus Rohrbeck, 1. Vorsitzender des Dallgower Vereins, freut sich darüber, dass es gelungen, diese hochkarätige Mannschaft nach Dallgow einzuladen. Das Spiel am 28. Juli ist gleichzeitig der Saisonauftakt der ersten Herren. Angepfiffen wird auf dem Sportplatz Charlottenstraße in Dallgow um 14 Uhr. Ab 13 Uhr ist die Tageskasse geöffnet. Wer sich bereits im Vorfeld sein Ticket sichern möchte, kann im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des SV Dallgow 47 e.V., Markomannenstraße 20, Montag oder Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr vorbei schauen oder im Ford-Autohaus in der Schulgasse 1 von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr sein Ticket kaufen.