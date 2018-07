Vietnamesisches Restaurant eröffnet in Birkenwerder

Tilman Trebs

Birkenwerder (moz) Die vietnamesische Küche erfreut sich hierzulande seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Ab heute werden Spezialitäten aus dem südostasiatischen Land auch in der Clara-Zetkin-Straße 9 angeboten. Dung Pham eröffnet dort mit seinem Bruder Duc das Restaurant und Sushi-Bar „Com Viert“.

Das Lokal neben dem Hotel ist groß, die Vorgänger dort hatten nicht immer Glück. Lange Jahre wurde dort chinesisch gekocht, später eine Zeit lang griechisch, zuletzt thailändisch. Dung Pham ist aber optimistisch, dass er und sein Bruder erfolgreich sein werden. „Wir machen hier etwas Besonderes.“ Der 33-Jährige stammt aus einem Dorf in Nordvietnam, in dem schon zum Frühstück das traditionenelle Suppengericht „Pho“ gegessen wird. „Wir haben ein Geheimrezept von dort mitgebracht, das wir verwenden“, sagt der Inhaber. Die Karte ist aber auch darüber hinaus mit vielen traditionellen Gerichten üppig. „In Vietnam wird alles mit viel Gemüse, vielen Kräutern und klarer Brühe gemacht“, sagt Dung. „Touristen schwärmen immer vom Essen in unser Heimat.“

Er selbst lebt seit sieben Jahren in Deutschland und hat seit jeher sein Geld in der Gastronomie verdient. Heute wohnt er in Hohen Neuendorf. „Com Viet“ haben die beiden Brüder ohne viel Eigenkapital eingerichtet. Die Familie hat zu Hause im Dorf gesammelt, um den Neustart zu unterstützen. „Es ist noch nicht alles perfekt, aber es wird noch sehr schön hier werden“, sagt Dung. Alle Speisen können auch für außer Haus zubereitet werden. Sie müssen zurzeit aber noch abgeholt werden.

Geöffnet ist das „Com Viet“ täglich von 11 bis 22 Uhr, sonntags ab 13 Uhr.