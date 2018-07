dpa

Storkow (dpa) Nach dem Ausbruch von Magen-Darm-Erkrankungen in einem ostbrandenburgischen Altenheim hat es keine neuen Salmonellen-Nachweise gegeben.

Das teilte der Amtsleiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Oder-Spree, Rutker Stellke, am Freitag auf Anfrage mit. Bislang gibt es neun Nachweise. Warum es zu den vielen Magen-Darm-Erkrankungen in dem Alten- und Pflegeheim in Storkow (Oder-Spree) seit Ende Juni kam, ist unklar.

Einige Betroffene kamen ins Krankenhaus. Darunter waren auch zwei Patienten, die die zwischenzeitlich an Begleiterkrankungen starben.