Schönling mit Pfiff

Stefan Klug

(MOZ) Tragbare Bluetooth-Lautsprecher gibt’s mittlerweile wie Sand am Meer, Kopfhörer, die auf gleiche Art mit Daten beliefert werden, auch. Jedes System hat seine Vorteile, schränkt den Nutzer aber letztendlich ein. Vielleicht will man ja den nächsten Song doch gern raumfüllend hören oder umgekehrt, es kommt jemand ins Zimmer der nicht gestört werden will. Also Kopfhörer auf. Bisher ging das nur, indem der User die Geräte neu koppelte. Mit „Sphere“ kann man sich diesen Schritt sparen. Denn Motorola kommt hier mit einer Kombi aus tragbar-stationärem Lautsprecher und On-Ear-Kopfhörern, die miteinander so gekoppelt sind, dass der Sound aus dem großen Schallwandler kommt, solange die Headphones auf selbigem parken. Nimmt man sie ab, schaltet das Signal nach nur einem Augenblick um und Ruhe ist’s im Raum.

Das ist wie oben beschrieben praktisch, hat aber noch weitere Vorteile. Da beide Geräte zwar zusammenarbeiten, aber ansonsten autark sind, ist es zudem möglich, sie räumlich getrennt zu nutzen. Während also einer im schattigen Raum lümmelt und Musik hört, kann der andere im Garten abgeschirmt von der Umwelt telefonieren. Denn beide verfügen nicht nur über entsprechende Lautsprecher, sondern auch über Mikrofone, schließlich ist Motorola ja in der Mobilfunkbranche beheimatet. Und auch das Pairing mit zwei verschiedenen Geräten gleichzeitig ist möglich.

Während der Lautsprecher nicht über einen eigenen Akku verfügt und daher für den Betrieb ständig am Netz sein muss, sorgen die Kopfhörer ohne Kabel bis zu 20 Stunden lang für Unterhaltung. Als Ladestation dient, man ahnt es, wiederum der Lautsprecher, in dem zwei Acht-Watt-Treiber dafür sorgen, dass der Raum ordentlich beschallt wird. Wunder in Sachen Sound darf man angesichts des Preises natürlich nicht erwarten. Das Duo ist eher für moderne Popmusik ausgelegt und betont leicht Mitten und Bässe. Aber die Wiedergabe-Qualität geht durchaus in Ordnung, lässt sich gar pimpen, indem Quelle und Schallwandler per mitgelieferter Klinke miteinander verbunden werden. Der Kopfhörer eignet sich zudem als Reiseutensil, da er sich klappen und somit platzsparend verstauen lässt.

Neben der pfiffigen Idee und der soliden technischen Performance ist allerdings das Design durchaus das Highlight der Kombi. Reifere Zeitgenossen werden sich an den stilisierten Stereokopf erinnern, der einst als Ausdruck höchster zweikanaliger Musikalität stand. Dem ist „Sphere“ nachempfunden. Ungemein ästhetisch und wohlgeformt kommen beide Teile als Einheit in unschuldigem Weiß oder seriösem Schwarz daher. Während die Kopfhörer ihre Plastik-Herkunft nicht ganz verleugnen können ist der Kugel-Lautsprecher mit feinem Gewebe überspannt, was ihm ein edles Aussehen gibt. Kurzum, als Blickfang lässt sich „Sphere“ durchaus prominent im Raum platzieren.