Nach dem Turnier auf die Spree

Pierre Labahn

Beeskow. Die Abteilung Tischtennis der BSG Stahl Eisenhüttenstadt hat ihr 40-jähriges Bestehen in Beeskow gefeiert. Neben einem Turnier mit mehreren befreundeten Vereinen gab es einen sportlichen Ausflug auf die Spree und zum Abschluss ein geselliges Beisammensein.

Nach der 25- beziehungsweise 30-Jahrfeier in Müllrose und den Festlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen in der Bremsdorfer Mühle im Schlaubetal feierte die Abteilung Tischtennis der BSG Stahl dieses Mal in der Kreisstadt Beeskow. Nach einem Anruf der Eisenhüttenstädter Verantwortlichen beim Vereinsvorsitzenden des BTTV Sztankovics Anton Pranke, ob der Beeskower Verein anlässlich des bevorstehenden Jubiläums an einem Turnier mit der BSG Stahl und befreundeter Spieler anderer Tischtennisvereine Interesse habe, war ein sofortiger Draht zueinander spürbar. „Klar machen wir mit“, erklärte Pranke.

Aktive und ehemalige Mitglieder der Abteilung Tischtennis der BSG Stahl sowie die langjährigen Tischtennisfreunde vom TSV Pliening-Landsham nahe München trafen sich zum Jubiläums-Zweiermannschaftsturnier in der Sporthalle der Beeskower Fontane-Grundschule. Die Eröffnungsrede mit dem herzlichen Dank an die freundlichen Gastgeber aus Beeskow sowie einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Abteilung nahm der Abteilungsleiter Pierre Labahn vor.

Am 29. März 1978 wurde die Sektion Tischtennis auf Initiative des Vorstandes der BSG Stahl Eisenhüttenstadt neu gegründet, nachdem sie bereits 1953 schon einmal kurzzeitig bestand und sehr erfolgreich mit zwei Männermannschaften und einer Jugendmannschaft in der DDR-Liga spielte. Allerdings zerfiel die Sektion nach dem verpassten Aufstieg der ersten Männermannschaft in die Oberliga im Jahr 1954. Einer der damals erfolgreichen Spieler ist nach wie vor in Hütte aktiv dabei – Horst Fischer. Er feierte in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag und nahm im Juni an den Senioren-Weltmeisterschaften in Las Vegas teil, wo er mit einer Bronzemedaille im Doppel der Männer erfolgreich zurückkehrte.

Gegenwärtig sind bei den Stahlstädtern noch 22 Mitglieder aktiv als Spieler dabei. Ein Phänomen: Alle Abteilungsleiter seit ihrer Gründung waren zur diesjährigen Jubiläumsfeier gekommen. Gründungsmitglied Helmut Federmann, Nachfolger Uwe Witt und der aktuelle Abteilungsleiter Pierre Labahn.

Holger Braun vom TSV Pliening-Landsham freute sich besonders auf diesen Tag, da zum Jubiläum auch seine früheren Vereinskameraden Jörg Block und Kurt Hering aus Ebersbach nahe München dabei waren. Sie spielen zwar mittlerweile in umliegenden Vereinen, auf den Besuch der gemeinsamen Freunde aus Brandenburg wollten sie aber nicht verzichten.

Das Turnier eröffnete Uwe Witt. Gespielt wurde in zwei Gruppen, die Paarungen wurden aus allen Teilnehmern ausgelost. Schnell waren die ersten Kontakte geknüpft und der Spaß am gemeinsamen Spielen stand im Vordergrund. Am Ende gab es zwei Gewinnermannschaften: Olaf Käfer (BSG Stahl)/ Rolf Stiller (TTV Eisenhüttenstadt) und Karl-Heinz Miethe (BTTV)/ Pierre Labahn (BSG Stahl), die jeweils einen Erinnerungs-/Jubiläumspokal mit nach Hause nehmen konnten.

Da sich alle einige waren, dass ein Besuch in Beeskow ohne eine Bootstour auf der Spree nicht geht, ging es dann auch zur Freude der Teilnehmer mit Motor- und Paddelbooten am Nachmittag von der Burg beziehungsweise vom Spreepark aus ins märkische Nass. In einer kurzen Pause auf dem Wasserwanderrastplatz im Kummerow ließen sich die Sportsfreunde selbst gebackenen Kuchen und Kaffee schmecken, bevor es noch vor Eintreten der Dunkelheit zurückging. Wartete doch ein geselliger Ausklang des Tages im Märkischen Gutshaus Beeskow auf die Jubiläumsschar.

Unter sternenklarem Himmel wurde im Kerzenlicht gespeist und getrunken, alte Geschichten hervorgeholt, an früher gedacht, Fotos gezeigt, aber auch neue Pläne geschmiedet. So soll es im nächsten Jahr wieder nach Landsham-Pliening zum Freundschaftsrückspiel gehen, aber auch die kommenden Senioren-Europameisterschaften in Budapest Ungarn stehen auf dem Plan.

Am Ende war es ein gelungener Tag für alle Beteiligten. Im Ergebnis des Jubiläums wurde nicht nur das langjährige erfolgreiche Bestehen der Abteilung Tischtennis gefeiert, sondern auch neue freundschaftliche Bande nach Beeskow geknüpft – ein Anfang für mehr. (pla)