Wechsel-Trio verlässt Preussen

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Das Team vom Fußball-Brandenburgligisten FV Preussen Eberswalde startete in die Vorbereitung auf die neue Saison, die in vier Wochen mit der ersten Runde im Landespokal eingeläutet wird. Die Elf von Preussen-Trainer Obrad Marjanovic trifft dabei auf den VfB Trebbin aus der Landesklasse West.

Doch bis zum Pokal sind bei den Preussen intensive Trainingswochen angesagt, mit einer Vielzahl an Vorbereitungsspielen. Bereits am Donnerstagabend traten die Eberswalder beim mecklenburg-vorpommerschen Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg 04 an (Ergebnis erst nach Redaktionsschluss).

Bei den Barnimern werden erst in den kommenden Tagen weitere Spieler zum Training erwartet. Noch sind einige in Urlaub. Interessant wird daher werden, wie sich die Preussen, noch nicht in Bestbesetzung, in den beiden folgenden Testspielen schlagen werden. Am Sonntag geht es für die Westender zum Oberligisten SV Altlüdersdorf (Sportplatz Altlüdersdorf/14.00 Uhr) und am Dienstag ist Landesliga-Aufsteiger Grün-Weiß Ahrensfelde im Westendstadion (19.30 Uhr) zu Gast.

Wichtig für Preussen ist aber: Leistungsträger, wie Torwart Lennard Peter, Abwehrchef Marcin Dymek, Eigengewächs Nick Lange auf der Außenbahn und die Stürmer Arafat El-Moghrabi und Marvin Wegner, um nur einige zu nennen, bilden auch weiterhin das Gerüst der Elf. Soheil Gouhari, Fatih Aydogdu, Hassan Oumari und Adam Wiejkuc sind dagegen nicht mehr dabei, ihre Verträge wurden nicht verlängert. Oumari, der erst in der vergangenen Saison zu Preussen wechselte, kehrt zurück zum Charlottenburger FC Hertha. Soheil Gouhari hat ein kurzes, aber erfolgreiches Gastspiel bei Preussen hinter sich. Der 24-Jährige kam ebenfalls in der vergangenen Saison, erzielte in 24 Spielen 16 Treffer. Seiner Angewohnheit treu geblieben, jede Saison mindestens einmal den Verein zu wechseln, ist Fatih Aydogdu. Wohin er geht, ist ebenfalls ungewiss. Mit den Rückkehrern Steven Zimmermann und Chinonso Solomon Okoro sowie dem erfahrenen Neuzugang Moris Fikic vom Ligakonkurrenten SV Falkensee/Finkenkrug hat Preussen-Trainer Obrad Marjanovic namhafte Zugänge parat.

Fikic erzielte als offensiver Mittelfeldspieler bei Falkensee letzte Saison in 25 Spielen elf Treffer und legte weitere für seine Mitspieler auf. Der 27-jährige Berliner hat schon höherklassige Spielerfahrung. So spielte er beim Regionalligisten Optik Rathenow, den Oberligisten FC Hansa Rostock II und SV Altlüdersdorf, in der Berlin-Liga bei Tennis Borussia und 2016/17 beim BFC Preussen.

Weitere Neuzugänge sind zudem avisiert. Diese in das Team zu integrieren, dazu dienen auch die geplanten sieben bis acht Vorbereitungsspiele, wie es Trainer Obrad Marjanovic mit seinem Co-Trainer Steffen Sasse beim lockeren Trainingsauftakt formulierte. Die Stimmung war dann auch gleich bestens und die ersten „Pflichtrunden“ auf dem Platz nach der Erwärmungsphase wurden von den Spielern mit Humor absolviert.