Neues Trainer-Traumpaar verspricht Mäßigung

Ingo Muhme

Ahrensfelde Trainer Sven Orbanke bat die erste Herrenmannschaft von Grün-Weiss Ahrensfelde in dieser Woche zum Saisonauftakt. In seiner Ansprache vor dem Training gab er die Ziele für die kommende Saison bekannt. Dabei betonte er ausgiebig, das Neuland „Landesliga“ erst einmal kennenlernen zu wollen. Ziel sei, möglichst schnell 30 Punkte einzufahren, um schlussendlich nichts mit der Abstiegsfrage zu tun zu haben.

Zehn Neuzugänge wurden vorgestellt, darunter fünf Vorjahres-A-Jugendliche aus Wartenberg, dem BFC Dynamo und Berliner AK. Dies zeigt schon sehr deutlich an, dass Ahrensfelde strategisch für die Zukunft plant. „Dem Kader in der Vorbereitungszeit werden erst einmal 28 Spieler angehören, der eine Woche vor dem Pokalauftakt auf 22 reduziert wird. Für die Jungs, für die es dann nicht reicht, soll dies keine Bestrafung sein. Gerade die jungen Spieler sind darüber informiert worden, so dass es in dieser Frage keine Probleme geben sollte. Unser Reserveteam benötigt in der Kreis-oberliga genauso die Verstärkungen“, vermittelte Orbanke im Nachgespräch das Prozedere der Personalreduzierung.

Ebenfalls vorgestellt wurde Jürgen „Jogi“ Beyer als Trainer-Nachfolger von Bernd Schönfelder. Der Ex-Wandlitzer und auch Sven Orbanke hatten sich in der Vergangenheit als Lautsprecher an der Seitenlinie einen nicht immer guten Namen gemacht, versprachen aber sich in der Zukunft zu mäßigen. „Dafür werden wir uns einen vertrauten Spieler suchen, der uns gegebenenfalls an unser Versprechen erinnert“, beteuerte Beyer in seiner Ansprache.

In Anschluss ging es zum lockeren Jogging, dann zum Trainingsturnier. „Wir haben in den nächsten Wochen einiges vor, wobei wir auch sehr oft im Wettkampf stehen. Zehn Trainingseinheiten und genauso viele Testspiele, das ist schon ein strammes Programm“, berichte Orbanke über die anstehenden Wochen. „Mit Jürgen Beyer bin ich mir soweit einig, dass ich mich um die Trainingspläne kümmere, wir uns die Arbeit bei der Umsetzung teilen und sein zusätzlicher Fokus im organisatorischen Bereich liegt.“

Einen Trainer für die zweite Mannschaft als Aufsteiger in die Kreisoberliga hat man noch nicht gefunden. Die Zweite wird daher bis auf weiteren mit der ersten mittrainieren. (imu)