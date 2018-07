Skaterpark bleibt Sperrgebiet

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die neu gestaltete Skateranlage in Neuruppin nimmt langsam Form an: Laut Stadtsprecherin Michaela Ott sind die Betonfertigteile mittlerweile aufgestellt und der Bodenbelag gegossen worden. Allerdings darf das Areal noch nicht betreten werden. Denn der Beton sei noch frisch und habe seine endgültige Festigkeit noch nicht erreicht, so Ott.

Doch nicht alle Neuruppiner scheinen sich an die Bitte der Stadt zu halten, das Gelände noch nicht zu nutzen. Am Donnerstag sei festgestellt worden, dass der gesperrte Bereich durch BMX-Fahrer genutzt worden ist. Daher appelliert die Verwaltung noch einmal an alle: Auch wenn der Park fertig zu sein scheint, darf er vorerst nicht befahren werden, erklärte Michaela Ott. „Schließlich wollen wir alle, dass die Anlage möglichst lange in Betrieb bleiben kann und nicht schon vor Freigabe Vorschädigungen erleidet.“

Der aktuelle Plan sieht nun vor, dass der TÜV den Skaterpark Ende Juli abnimmt. „Außerdem wird der Stadtservice noch Anpassungsarbeiten am vorhandenen Gelände sowie Beräumungs- und Pflegearbeiten vornehmen“, so Michaela Ott. Die Stadt rechnet jetzt damit, dass die Skateranlage in der 32. Kalenderwoche freigegeben wird.