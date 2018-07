Oranienburger Feuerwehr wertet Übung in Tiefgarage aus

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Gegen 18.02 Uhr gab es Alarm. Um 18.08 Uhr waren als erste die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Oranienburger Feuerwehr vor Ort in der Gartenstraße. Einen Brand in der Woba-Tiefgarage galt es zu löschen und eine vermisste Person aus dem von dichtem Rauch zugequalmten Gebäude zu retten. Wenig später trafen die Löschzüge Germendorf und Innenstadt ein. Später wurde auch noch Lehnitz alarmiert.

„Am Ende waren wir mit mehr als 50 Kräften im Einsatz“, sagt Stadtwehrführer Sven Marten. Alles war zum Glück nur eine Übung, der dichte Rauch wurde von zwei Theater-Nebelmaschinen erzeugt. „Die vermisste Person wurde gerettet und der fiktive Brand unter Kontrolle gebracht. Auch die beiden Kameraden, die während ihres Einsatzes im dichten Rauch vermisst wurden, konnten wohlbehalten gerettet werden“, so Marten. Übungen sind dazu da, mögliche Schwächen und Mängel aufzudecken, um im Ernstfall besser aufgestellt zu sein.

„Wir haben nach der Übung alles im Dialog ausgewertet“, sagt Sven Marten. Er und fünf weitere Kameraden, darunter je einer aus Gransee und Neuruppin, hatten deshalb stets ein wachsames Auge auf das Übungsgeschehen. Als Übungsleiter fungierte Jens Pamperin, als Einsatzleiter Stephan Liedtke. Beide sind stellvertretende Stadtbrandmeister.

Die Auswertung habe unter anderem ergeben, dass die Atemschutzträger, die sich im dichten Rauch in einer ihnen unbekannten Tiefgarage ja selber in Gefahr bringen, von außen besser geführt und überwacht werden müssten. Eine Person allein, wie bei der Übung, sei damit überfordert. Zur besseren Orientierung in der rund 600 Quadratmeter großen Tiefgarage wäre ein Lageplan hilfreich. Sven Marten wird die Woba jetzt um derartige Pläne bitten. „Selbst wenn wegen des dichten Rauchs keine Sicht möglich ist, hilft uns ein Lageplan doch, die Einsatzkräfte gezielter steuern zu können.“

Und noch etwas will Sven Marten bei der nächsten Übung anders machen. Für die am Übungsort wohnenden Menschen soll es einen Ansprechpartner geben. Anwohner Robert Krause hatte Rauchschwaden aus der Tiefgarage gesehen und wollte nachschauen, was los ist. „Es hätte ja Gefahr für meine Familie bestehen können“, sagt er. Die Woba hatte die Mieter nur darüber informiert, sie mögen ihre Autos aus der Tiefgarage herausfahren, weil „Wartungsarbeiten“ geplant seien.

Solche Übungen verfehlten ihr Ziel, wenn die Einsatzkräfte von vornherein wüssten, dass es sich nicht um einen Ernstfall handele. Deshalb sei der Kreis der Eingeweihten möglichst klein zu halten. Ein öffentlicher Aushang, dass eine Übung stattfinde, sei deshalb nicht zielführend, sagt Sven Marten. Allerdings helfe es vielleicht, einen Kameraden abzustellen, der die Anwohner informiere, wenn die Übung schon im Gange sei. Unbeteiligte sollten sich aber niemals in eine Tiefgarage begeben, aus der Rauch dringe. „Sie bringen sich damit nur selbst in Gefahr und erschweren die Arbeit der Feuerwehr. Uns in einem solchen Fall zu verständigen, ist ausreichend“, sagt Marten.