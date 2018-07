Baulärm statt Orchesterprobe

Neuer Boden, neue Farbe und vor allem neue Elektroanlagen: Der Regieraum in der Konzerthalle ist in die Baumaßnahme, die derzeit läuft, mit eingeschlossen, über die Stefan Welker und Birgit Förster informieren. Hier stand bis vor kurzem noch Technik aus den 1980er-Jahren. © Foto: René Matschkowiak

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Viele hundert Meter Kabel werden in der Konzerthalle neu verlegt. Die Elektroanlage war völlig veraltet und sorgte mehrfach beinahe für eine Sperrung des Saals. Bis Mitte August sollen die Arbeiten für 360 000 Euro abgeschlossen sein.

„Für die Besucher ist nicht viel zu sehen, für uns ist es aber ein Riesenschritt“, sagt Stefan Welker, Technik-Chef der Messe und Veranstaltungs GmbH. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Zen-tralen Immobilienmanagements (ZIM) führt er durch die Konzerthalle, in der derzeit keine In-strumente zu hören sind, sondern Baugeräte. Zuschauerreihen gibt es keine, aus dem Bühnenpodest ragen große Bündel von Kabeln, Mitarbeiter von Elektro Jahn arbeiten unter den Dielen.

„Die Elektroanlage und die Veranstaltungstechnik sind altersschwach, es kam ständig zu Problemen“, verdeutlicht Birgit Förster, Leiterin des ZIM den Grund für die dringend notwendigen Arbeiten im Wert von 360 000 Euro. „Es gab immer wieder Vorfälle, bei denen man hätte Konzerte sterben lassen müssen“, unterstreicht sie die Dringlichkeit. „Mit diesen Arbeiten wenden wir eine Schließung ab.“

Überarbeitet werden vor allem die Kabel, die zum Teil noch aus DDR-Zeiten stammen. diese waren längst nicht mehr leistungsstark genug. Zudem waren damals Tonkabel zusammen mit Elektrokabeln verlegt worden, was zu unangenehmen Brummgeräuschen geführt hat. „Da mussten wir oft zusätzliche Kabel verlegen“, berichtet Stefan Welker über die Umstände bisher.

Für die neue Verkabelung wurden bereits die alten Schächte und Anschlusskästen entfernt. Die Arbeiter verlegen nun auch Kabel für technische Geräte, die in der jetzt ausfinanzierten Maßnahme noch nicht enthalten sind, wie etwa eine Brandmeldeanlage auf dem Dachstuhl.

Bei der Arbeit an einem großen Kabelschacht rechts neben der Bühne ist man derweil auf eine Überraschung gestoßen. „Hinter der Wand verbirgt sich eine Nische, die zu einem früheren Fenster der alten Kirche gehört“, erzählt Asgard Gaebel vom ZIM. Optisch werde man die Form des Fensters im Anschluss an die Arbeiten sichtbar machen, so sei es mit dem Denkmalschutz abgesprochen.

Oberhalb der Bühne verbirgt sich hinter der rechten Wand der Regieraum, zu sehen ist von ihm im Zuschauersaal nur ein kleines Fenster. Der Raum wurde bereits entkernt. Auch hier werden komplett neue Kabel verlegt, Elektroschränke aus den 1980er- und 90er-Jahren erneuert. Noch bis Ende des Monats laufen die Elektroarbeiten. Die Frankfurter Firma Elektro Jahn ist Hauptauftragsnehmer, sechs Subunternehmen arbeiten mit ihnen zusammen. Es folgen die Bau- und Malerarbeiten, bis zum 14. August soll die Halle dann wieder für die Musiker des Brandenburgischen Staatsorchesters zu nutzen sein.

Was jetzt in sechs Wochen überarbeitet wird, ist nur ein kleiner Teil dessen, was man sich eigentlich erhofft hatte. Mit dem Architekten Hans Albeshausen wurden schon vor drei Jahren Pläne zur Komplettsanierung erarbeitet. Eine Finanzierung der auf vier Millionen Euro geschätzten Maßnahme über das Interreg-Programm kam allerdings nicht zustande. Nun sei man froh, für nicht mal ein Zehntel der Summe zumindest die sicherheitsrelevanten Aspekte abarbeiten zu können, versichert ZIM-Leiterin Birgit Förster.

Doch die Vorhaben, die nun auf der Strecke bleiben, bleiben notwendig, ergänzt Stefan Welker. Sie reichen von einer neuen Heizung über eine moderne Bühne mit höhenverstellbaren Elementen, einer Verbesserung der Akustik bis zu einer Brandmeldeanlage für den historischen Dachstuhl.