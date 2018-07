Granseer Arbeitsagentur mit eingeschränkten Öffnungszeiten

GZ

Gransee Aufgrund unvorhergesehener Personalausfälle ist die Geschäftsstelle Gransee der Agentur für Arbeit Neuruppin ab dem 23. Juli jeweils dienstags und donnerstags für Kunden ohne Termin geschlossen.

Vereinbarte Beratungstermine finden aber statt. Erforderliche Arbeitslosmeldungen können an den darauffolgenden Arbeitstagen, also Mittwoch und Freitag, nachgeholt werden, teilt die Behörde mit. Ab dem 13. August soll diese Einschränkung beendet sein.

Fragen oder Terminwünsche können über die Servicenummer 0800 4 5555 00 geregelt werden. Arbeitgeber wenden sich an 0800 4 5555 20. Alternativ können Anliegen auch persönlich in der Agentur für Arbeit in Oranienburg, Stralsunder Straße 30, geregelt werden. Die Öffnungszeiten für Oranienburg für Leute ohne Termin: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 7.30 Uhr bis 12.30, donnerstags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr. Eine Beratung mit Termin findet dort montags, dienstags und mittwochs zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Weitere Informationen auf www. arbeitsagentur.de