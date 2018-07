Neuglobsower Spielplatz in der Warteschleife

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) In Sachen Spielplatzbau wird in den Orten des Amtes Gransee und Gemeinden rangeklotzt. Erst kürzlich gab das Wohnungsunternehmen Gewo eine kleine Anlage am Forststeig in Neuglobsow frei. Im Sonnenberger Ortsteil Schulzendorf konnten ebenfalls neue Spielgeräte der Öffentlichkeit übergeben werden. Ein weiteres Projekt in Neuglobsow, für das die Arbeiten eigentlich schon Anfang August beginnen sollten, verzögert sich allerdings.

Zur „Verbesserung der Nutzungsbedingungen des Spiel- und Festplatzes sowie des Spielplatzes am Strand des Stechlinsees durch das Beseitigen alter und Aufstellen neuer Spielgeräte (Wippen, Schaukelkombinationen, Seilbahn und Spielschiff)“ hatte die Amtsverwaltung im Frühjahr eine Ausschreibung lanciert. Auch das Aufstellen neuer Bänke und das Pflanzen einer Buchenhecke als Begrenzung beinhaltete diese.

Doch für das Vorhaben, für das im Haushalt der Gemeinde Stechlin insgesamt etwa 60 000 Euro reserviert sind, verlief die Ausschreibung nicht ganz nach Vorstellung der Verantwortlichen, sprich die teilnehmenden Baufirmen verlangten mehr Geld, als kalkuliert. Nun galt es erst, Kontakt mit dem Fördermittelgeber aufzunehmen und sich abzustimmen, erläuterte Roswitha Suckrow, Abteilungsleiterin Bauen und Liegenschaften im Amt Gransee. Einige Nachforderungen hatte die Amtsverwaltung daraufhin noch zu erfüllen. Ein Förderbescheid stehe nun noch aus. „Wir gehen aber davon aus, dass wir noch dieses Jahr bauen können“, sagte Suckrow.