Bahn will an Erkner verkaufen

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Bahn will das von der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) genutzte ehemalige Kulturhaus vorrangig an die Stadt verkaufen. Dieses positive Signal hat die Bahn am Freitag bei einer Kundgebung gesandt. Anlass war die Eröffnung eines DB-Schulungszentrums.

Etwa 100 Bürger mit Plakaten, Fahnen und Trillerpfeifen hatten sich am Freitag am Fichtenauer Weg, hinter der von der Gefas betriebenen Möbelkammer, eingefunden – da, wo die Bahn ihre „Zukunftsschmiede“, ein neues Schulungszentrum für ihre Netztechniker, feierlich in Betrieb nehmen wollte. Dazu kam es später auch, aber zunächst mussten sich die geladenen Besucher des Termins Pfiffe und Buhrufe anhören, während Siegfried Unger, der Vorstand der Gefas, einen Brief einer Schöneicher Rentnerin verlas, die sich für die Gefas stark machte.

Zu der quälenden Unsicherheit über die Zukunft des Gefas-Domizils hat in den vergangenen Tagen und Wochen für Unger vor allem beigetragen, dass die Bahn – so seine Darstellung – entweder gar nichts verlauten ließ oder wie Anfang der Woche von weiteren Bietergesprächen sprach. Das änderte sich am Freitag mit dem Auftritt von Achim Landgraf. Der Regionalleiter des Bahn-Immobilienmanagements griff zum Mikrophon und erklärte ausführlich, wie die Bahn zu dem Thema steht. Quintessenz seiner Äußerungen: Die Stadt Erkner – die klar gemacht hat, dass sie die Gefas erhalten will und mit dieser Absicht ins Bieterverfahren eingestiegen ist – ist erster Gesprächspartner und Favorit der Bahn. „Ziel ist, in diesem Jahr zu einem Besitzübergang an die Stadt zu kommen.“ Erste Vertragsverhandlungen seien für den August vereinbart. Es gehe bei dem Verkauf nicht nur um die Summe in Euro, sondern um das „Gesamtgefüge der Eigentumssituation“, zum Beispiel Zufahrten. Die Stadt hat die Wegerechte zu dem neuen Schulungszentrum in die Waagschale geworfen. Landgraf sagte auch Nachfrage aber auch, die anderen Bieter seien nicht aus dem Rennen. „Wenn wir nur noch mit der Stadt verhandeln, verhandeln wir nicht mehr“, so Landgraf. Zu den finanziellen Größenordnungen, um die es geht, wollte er keine Angaben machen. Unger hatte zuvor davon gesprochen, dass das Objekt in Erkner „peanuts“ sei; es gebe Beispiele dafür, dass die Bahn Objekte zu einem symbolischen Preis abgegeben habe. Die Gefas selbst hat auch für den Kauf geboten – einmal mit 30 000 Euro, später mit 50 000 Euro, sagte Unger. Landgraf stellte sich nach seiner Ansprache auch den drängenden Fragen von Bürgern, die ihm verdeutlichen wollten, wie wichtig die Angebote der Gefas sind.

Mit etwas Verspätung konnten die Bahn-Verantwortlichen dann das Schulungszentrum eröffnen, zu dem auch Unger der Bahn gratuliert hatte – weil es die Region stärkt. Ein alter Lokschuppen aus dem Jahr 1927, der längst nicht mehr gebraucht wird, ist in einjähriger Bauarbeit zu einer innerbetrieblichen Qualifizierungsstätte umgebaut worden. Dort lernen Gleisbauer, Signaltechniker, Elektriker, Fahrdienstleiter und andere Mitarbeiter der DB Netz, wie die Anlagen gewartet werden müssen, wie Gleise und Weichen nach Bauarbeiten zu beurteilen sind. Rund drei Millionen Euro hat die Bahn in die „Zukunftsschmiede“ genannte Lehrstätte investiert. Die Seminare dauern zum Teil nur einen Tag, es gibt aber auch dreiwöchige Lehrgänge. Deren Teilnehmer werden in der Region übernachten müssen und dafür Hotels oder Pensionen aufsuchen.