Reform der Rettungszeit

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Wie schnell ein Rettungswagen im Notfall eintrifft, kann über Leben und Tod entscheiden. Das brandenburgische Innenministerium will die fünfzehnminütige Hilfsfrist nun gesetzlich neu definieren. Entscheidend ist, ab wann die Frist läuft.

In der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause wurde die Gesetzesnovelle zum Rettungsdienst ohne Debatte in die Ausschüsse überwiesen. Der Gesetzentwurf ist auch schwer verständlich: Hie und da wird ein Begriff geändert, dort mal ein Satz hinzugefügt. Eine Änderung aber hat es in sich. Aus dem geltenden Gesetz soll ein Satz verschwinden. Nämlich die Festlegung, dass die fünfzehnminütige Hilfsfrist bis zum Eintreffen des bodengebundenen Rettungsdienstes mit dem Eingang der Notfallmeldung beginnt.

Ist dieser Satz im Gesetz gestrichen, gilt die Definition der Hilfsfrist aus der entsprechenden Verordnung. Die besagt seit Jahren, dass die Frist mit der Einsatzentscheidung beginnt, also dem Zeitpunkt, wenn einem konkreten Rettungsfahrzeug der Auftrag zum Ausrücken erteilt wird.

Die Gesetzesänderung wird vom Landkreistag begrüßt. In einer Stellungnahme verweist er darauf, dass man andernfalls noch mehr Rettungswachen errichten müsste, was an finanzielle und personelle Grenzen stößt.

Armin Viert, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH in Märkisch-Oderland, berichtet, dass dort jetzt zehn Wachen unterhalten werden. In den Landkreisen habe man sich ohnehin an den Vorgaben der Verordnung orientiert. Wäre die Maßgabe des Gesetzes (ab Eingang des Anrufes) in die Tat umgesetzt worden, bräuchte der Landkreis fünf Wachen mehr. Die Differenz zwischen Beginn des Anrufes und dem Ausrücken schätzt er auf weniger als zwei Minuten. Dabei kommt es darauf an, möglichst präzise Informationen über die Art des Einsatzes und den genauen Zielort zu erlangen.

Die Landesvorgabe, dass die Hilfsfrist von 15 Minuten in mindestens 95 Prozent aller Fälle erreicht werden muss, wird in Märkisch-Oderland mit 92 bis 93 Prozent leicht unterschritten. Für Armin Viert liegt das vor allem an den vielen Baustellen und Umleitungen. Würde ab Eingang des Anrufes gemessen, läge der Wert unter 80 Prozent, betont der Geschäftsführer.

Aus den kreisfreien Städten kommt dagegen Kritik. Sie schaffen die Vorgabe des Gesetzes – haben aber auch ganz andere Voraussetzungen. Schaut man in andere Bundesländer, kommen die unterschiedlichsten Regelungen zutage. In Sachsen soll die Hilfsfrist von zwölf Minuten ab Eingang der Meldung in 95 Prozent der Fälle erreicht werden. Mecklenburg-Vorpommern misst ab Alarmierung des Einsatzwagens. In ländlichen Räumen sollen dort die 15 Minuten in 90 Prozent der Fälle, im städtischen Bereich in 95 Prozent eingehalten werden. In Bayern sind zwölf Minuten nach Ausrücken eines Rettungswagens vorgesehen, in Hessen beträgt die Hilfsfrist zehn Minuten und soll in 90 Prozent der Fälle nach Eingang der Meldung gewährleistet werden.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Ursula Nonnemacher, die früher selbst als Rettungsärztin im Einsatz war, hält nichts vom Sekundenfetischismus. Die Qualität der Rettungskette sei entscheidend. Dabei komme es darauf an, die wichtigen Informationen vom Anrufer zu erfahren und das richtige Einsatzmittel loszuschicken.