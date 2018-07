Ärger über entfernten Altglascontainer

Steffen Göttmann

Heckelberg-Brunow (MOZ) Die Altglascontainer an der Berliner Straße auf dem Parkplatz vor dem Neubaublock nahe dem Haus der Naturpflege sind entfernt worden. Grund ist offensichtlich, dass der Lkw, der die Container leert, vor der Baustelle nicht drehen kann. Peter Fink, der an der Berliner Straße wohnt, machte am „heißen Draht“ der MOZ seinem Ärger darüber Luft, dass er keinen Hinweis fand, wo sich die nächsten Altglascontainer befinden. Eine Anfrage bei der Stadt ergab den Hinweis, dass der Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) in Strausberg verantwortlich sei. „Das ist richtig, aber die Standorte legt die Stadt fest“, erklärte Werkleiterin Angela Friesse. Die Container könnten nicht einfach irgendwo abgestellt werden. Über dieses Fachwissen verfüge nur die Stadtverwaltung. Sie wies aber darauf hin, dass auf der Homepage des EMO unter „Entsorgungssysteme“ und „Glasdepotcontainer“ alle Standorte für Altglascontainer im Landkreis zu finden sind, in Bad Freienwalde gibt es davon noch zwölf. Der dem entfallenen Standort am nächsten gelegene ist der auf dem Parkplatz gegenüber der Sprungschanze.(sg)