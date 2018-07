Mit dem Wolf zum Bachelor

Marco Marschall

Eberswalde Arne Bork ist auf den Wolf gekommen. Der 25-jährige Student des Fachs Ökolandbau und Vermarktung beschäftigt sich in seiner Bachelorarbeit mit dem Thema und sieht durchaus Chancen für mehr Akzeptanz Isegrims.

„Die Lösung ist im Grunde ein guter Herdenschutz“, sagt der HNE-Student, der sich grundsätzlich über die Rückkehr des mystischen Waldbewohners freut. Der Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz interessiert ihn. Das Thema seiner bereits erfolgreich verteidigten Bachelorarbeit lautet deshalb: „Status Quo der Herdenschutzmaßnahmen vor dem Wolf für Schäfereien in Brandenburg und Anwendungsempfehlungen für den Beispielbetrieb Milchschafhof Pimpinelle“.

Arne Bork will die wissenschaftliche Leistung nicht überbewerten, hat aber durch die Recherche selbst viel über die umstrittenen Rudeltiere gelernt. „Der Wolf ist ein eher feiges Tier, sehr zaghaft. Er überlegt sich genau, ob sich der Energieaufwand lohnt, bevor er eine Herde angreift“, beschreibt er. Ein Herdenhund sei zum Beispiel eine Option zum Schutz. Zu einem direkten Konflikt zwischen Hund und Wolf käme es eher selten. Einen solchen würde der Wolf scheuen. Für Schäfereien aber sei der Einsatz vierbeiniger Wächter eine Kostenfrage. 2500 Euro pro Hund und Jahr, wurde errechnet.

Mit vier Betrieben verteilt, in ganz Brandenburg, hat der HNE-Student Interviews bezüglich ihres Herdenschutzes geführt. Neben dem Hund sind Elektroschafsnetze ein gängiges Mittel, wobei die Auffassung über deren Höhe differiert. Zudem sind akustische Signale sowie eine Beleuchtungsanlage zur Abschreckung möglich. Nur würden Geräusche meist nur temporär funktionieren, da sich der Wolf an sie gewöhnt.

Statt des Hundes können auch Esel die Herde beschützen, was in den von Bork befragten Betrieben allerdings nicht der Fall ist. Esel, so erklärt der Student, hätten eine angeborene Abneigung gegen hundeartige Wesen. „Ein Esel schreit, ziemlich laut, tritt und beißt“, beschreibt er.

Für den Milchschafhof Pimpinelle in Quappendorf (Märkisch-Oderland) hat der Student konkrete Empfehlungen zum Herdenschutz erarbeitet. Dazu gehören neben Schafsnetzen und Herdenhund auch Glocken mit unterschiedlichem Klang, wodurch die schelle Gewöhnung des Wolfes an ein Geräusch vermieden werden soll. Eine Maßnahme, die der Milchschafhof für einen Teil seiner 60 erwachsenen Tiere schon umsetzt, die aber nicht gefördert wird. Das gehöre laut Schäferin Amelie Wetzlar zum Problem. „Obwohl in Brandenburg schon etwas getan wird, wird den Betrieben aber zu stark vorgeschrieben, was gut für den Herdenschutz ist“, sagt sie.

Unter Schäfereien sei der Wolf ein heiß diskutiertes Thema und auch die Quappendorfer Tierwirtin ist zwiegespalten. Zwar wurde noch keines ihrer Schafe gerissen. Kommt es aber dazu, könne der Betrieb für eine gewisse Zeit einpacken. „Ein Milchschaf bestellt man nicht einfach so im Internet. Da steckt jahrelange Zucht hinter“, sagt Amelie Wetzlar, die eher zur Entnahme von Problemwölfen, statt zu einer generellen Abschussfreigabe tendiert.

„Es ist wichtig, dass die Betriebe nicht auf Kosten zum Schutz vor Wölfen sitzenbleiben“, sagt Bork, der auch Schäfereien kennt, die durch den Wolf Tiere im zweistelligen Bereich verloren haben. Bisher sei Isegrim aber eher auf andere Nahrung aus. „Bei der Untersuchung von Wolfskot wurde herausgefunden, dass weniger als ein Prozent der Gesamtnahrung von Wölfen Nutztiere sind“, erläutert der Student.