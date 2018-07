Erinnerung an die Männer des 20. Juli 1944

Ines Weber-Rath

Neuhardenberg (MOZ) Die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 hatten Hoffnung, mit ihrer mutigen Tat das Morden und den Krieg beenden zu können. Doch das Attentat auf Hitler scheiterte. 74 Jahre danach sei es nötiger denn je, an die zu erinnern, die ihr eigenes Leben und das ihrer Familien riskierten, um Millionen zu retten. Das sagte Neuhardenbergs Pfarrer Thomas Krüger am Freitag während des Gedenkgottesdienstes in der Schinkelkirche. „Wir leben in einer Welt, die immer mehr aus den Fugen zu geraten scheint“, sagte Krüger. Die am Attentat Beteiligten, darunter Carl-Hans Graf von Hardenberg, „wollten uns von falschen und bösen Menschen erlösen“, so der Pfarrer in seiner Predigt. Ihr Beispiel mahne, „unseren Kindern deutlich zu machen, welche Folgen menschenverachtendes, böses Denken und Handeln haben“. Nach dem Gottesdienst legten Vertreter der Kirchengemeinde, der Gemeinde Neuhardenberg, Landrat Gernot Schmidt und weitere Vertreter des öffentlichen Lebens der Region Kränze und Blumen auf dem Grab von Carl-Hans Graf von Hardenberg nieder.(ir)