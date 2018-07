Urlauber im Camperglück

Jörn Tornow

Zaue/Glowe (MOZ) Dass die Region rund um den Schwielochsee attraktiv ist, ist auch den Touristen aufgefallen. Einige von ihnen sind fast wöchentlich hier oder bleiben sogar monatelang hier im Wohnwagen oder Bungalow.

Das Ehepaar Gabriele und Karl-Heinz Fiedler hat sich 1992 im Camping-Verein Glower See niedergelassen. Die beiden sind aus Eisenhüttenstadt und verbringen, jetzt wo sie im Ruhestand sind, immer ein halbes Jahr in ihrem Wohnmobil mit festem Holzanbau. Die Dauercamper haben auch noch einen Bauwagen nebenan. Der 67-Jährige hat sich darin eine Werkstatt eingerichtet und seine Ehefrau hat dort ihr Waschhaus. „Wir gehen immer baden, pflegen den Garten oder ruhen uns aus. Spaziergänge machen wir auch“, sagt Karl-Heinz Fiedler. „Wir kochen fast immer unser Essen selbst“, ergänzt seine Ehefrau.

Nicht weit entfernt haben Heike und Steffen Böhm aus Chemnitz ihren Wohnwagen mit Anbau. Das Paar kommt im Urlaub und zu verlängerten Wochenenden nach Glowe. „Wir haben einen stressigen Job“, so der 57-Jährige, „und können uns hier mit Stand Up paddeln, Boot fahren, baden, spazieren und Radfahren entspannen“. Er geht auch gerne an den Jamlitzer Fischteichen angeln und sie begleitet ihn dabei. Das Kino in Beeskow besuchen die zwei Camper auch regelmäßig. Selbst Silvester haben die Chemnitzer schon zweimal mit Wohnwagen gefeiert.

Hannelore Schmidt ist vor 49 Jahren mit einem Zelt nach Glowe gekommen. Etwa neun Jahre danach ist sie auf einen Wohnwagen umgestiegen. Die 76-jährige Beeskowerin fährt immer mit dem Fahrrad zwischen Beeskow und Glowe hin und her. Am liebsten mag sie schwimmen, lesen und Kreuzworträtsel lösen. Am letzten Sonnabend bekam sie Besuch. „Meine Seniorensportgruppe aus Beeskow kam auf einen Kaffee vorbei“, erzählt die Rentnerin.

Der Freizeitverein „Waldidyll Zaue“ liegt am Schwielochsee. Der Dresdner Jens Patzsch hat hier seit sieben Jahren einen Bungalow. Er kommt mit Ehefrau und den Kindern zu verlängerten Wochenenden zwischen Ostern und Oktober vorbei und fährt mit dem Ruderboot und angelt auch im Schwielochsee. Die Familie fährt oft zum Kletterpark in Lübben und zum Minigolf nach Beeskow. „Man muss schon ein Stück fahren, weil hier nicht viel los ist“, sagt der Dresdner. Außerdem sei das Internet sehr langsam, berichtet er: „Aber ich bin eigentlich froh, kein richtiges Internet zu haben.“

Cindy Kolpacki aus Cottbus verbringt mit Tocher Megan und Sohn Paul den Urlaub und die Wochenenden in Zaue. Die Familie geht gerne baden oder liegt einfach nur in der Sonne. „Für die Kinder ist es schön, draußen zu sein“, erzählt die 40-Jährige, die oft mit ihrer kleinen Tochter Kleckerburgen baut.

Der Berliner Gerhard Hybsier hat seit 2009 seinen Wohnwagen in der Siedlung.„Wenn ich keine Termine in Berlin habe, bin ich nahezu durchgängig von März bis Oktober hier in Zaue.“, sagt er. Der Rentner schaut aber auch im Winter vorbei. Seit dem letzten Jahr ist auch seine erwachsene Tochter Sabrina mit einem Wohnwagen hier vertreten. „Hier kann man den Abend mit anderen Campern verbringen.“, freut er sich.