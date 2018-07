CDU erwartet konstruktiven Umgang in der Hallenbad-Debatte

Silvia Passow

Falkensee „Dass viele Falkenseer nach der breiten Zustimmung in der Bürgerbefragung enttäuscht sind, dass der Planungsprozess erst einmal nicht weitergeht, das verstehe ich. Ein Hallenbad in Falkensee würde für viele mehr Lebensqualität bedeuten. Das stellt keiner in Abrede.“ Daniela Zießnitz, Fraktionsvorsitzende der CDU, wendet sich in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit, wirbt für eine verantwortungsvolle und konstruktive Debatte zum Thema Hallenbad.

„Dass eine Mehrheit der Stadtverordneten die Planungen vorerst gestoppt hat, ist meines Erachtens aber genauso nachvollziehbar“, heißt es hier und weiter: „Schließlich bedeutet eine solche Entscheidung über Jahrzehnte hohe Kosten und eine Prioritätensetzung, die sich in einigen Jahren nicht mal eben korrigieren lässt.“ Eine Entscheidung, die bei den Abgeordneten der SPD und Linken, wie aber auch bei vielen Falkenseern, erst recht nach der Einwohnerbefragung, auf Unverständnis stieß. Zießnitz fragt: „Warum ist das so? Weil für die meisten Befürworter Zahlen, Daten und Fakten nicht zählen – auch nicht unbedingt zählen müssen – und gerade diese aber von den Stadtverordneten abgewogen werden müssen, wenn sie eine verantwortungsvolle Politik für alle Bürgerinnen und Bürger machen wollen.“

Laut Zießnitz werden die Argumente für und gegen ein Hallenbad seit Jahren ausgetauscht, ohne dass es zu einem Ergebnis gekommen wäre. Sie vermisst belastbare und realistische Zahlen. Der Bürgermeister selbst habe es in dem langwierigen Prozess versäumt, auf solche Fragen Antworten zu liefern. Blauäugigkeit, Wahlkampfmanöver oder unlautere Motive zu unterstellen, nützt nichts, so Zießnitz. „Vielmehr muss eine tragfähige Lösung gesucht und vor allen mit realistischen Zahlen operiert werden.“ Sie fordert einen vertrauensvollen und ehrlichen Dialog. Einen solchen habe sie bisher vermisst. „Wir fordern den Bürgermeister auf, beispielsweise durch die Einberufung einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe, einen Kompromiss zu erreichen. Die CDU-Fraktion steht dafür zur Verfügung.“

Die CDU fordert genauere Kostenberechnungen und Vorschläge, wie die Wirtschaftlichkeit des Projektes zuverlässig verbessert werden kann. Mit Blick auf die Hallenbad-Projekte in Hennigsdorf, Potsdam und Werder ist es aus ihrer Sicht zwingend erforderlich, sich auf eine „rote Linie“ bei den Baukosten zu einigen. Eine Art Reißleine, falls erforderlich.

Zießnitz hatte mit

„Ja“ abgestimmt

Nun hatte Zießnitz aber als Einzige ihrer Fraktion in der besagten SVV für ein Hallenbad gestimmt. Wieso? Dazu Daniela Zießnitz: „Das war eine schwierige Entscheidung. In der Einwohnerbefragung habe ich mit „nein“ abgestimmt, weil ich glaube, dass ein Hallenbad zwar wünschenswert, in der Summe aber nicht die richtige Prioritätenentscheidung für Falkensee ist.“ Zießnietz verweist hier auf die gute Erreichbarkeit anderer Bäder in die Umgebung. Möglicherweise könnte diese Erreichbarkeit durch Shuttlebusse aus Falkensee verbessert werden, so ihre Überlegung. „Ich habe schließlich für die Weiterplanung gestimmt, weil ich akzeptiere, dass viele Falkenseer das Hallenbad für eine richtige Prioritätensetzung halten - auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob allen klar ist, dass sich alle zukünftigen Vorhaben dem unterordnen müssen. Mein „ja“ zur Weiterplanung bedeutet trotzdem nicht, dass es ein Hallenbad um jeden Preis geben darf.“

„Eine projektbegleitende Arbeitsgruppe hatten wir zu jeder Zeit dabei“, sagt Bürgermeister Heiko Müller (SPD), dazu auf Nachfrage. Die vorgeschlagene Arbeitsgruppe hält er für unnötig. „Expertenwissen ist hier gefragt“, sagt er weiter. „Schließlich habe kein Mitglied der SVV je ein Hallenbad gebaut oder finanziert.“ Müller möchte dem bisherigen Fahrplan, so weit wie möglich, folgen. In der nächsten Stufe sollte es gleichzeitig an die Leistungsphasen drei und vier gehen. Gleichzeitig gehe nun nicht mehr, sagt Müller.

Müller will die Leistungsstufe drei, auf Basis der jetzigen Planung, inklusive Kegelbahn, erst einmal abwarten und diese mit den Fraktionsspitzen der in der SVV vertretenden Parteien, besprechen. Mit der Leistungsstufe drei sollen verlässliche Zahlen zu den Investitionskosten auf den Tisch kommen, so wie von der Fraktion der CDU gefordert. Ab September wird mit diesen Zahlen gearbeitet. Den Vorwurf keine Antworten auf Fragen der CDU geliefert zu haben, weißt er entschieden zurück. Die Besprechung mit den Fraktionsspitzen hält er für zielführender als eine Arbeitsgruppe. „Machen wir uns nichts vor. Die Entscheidung für oder gegen das Hallenbad ist längst zu einer politischen Entscheidung geworden“, sagt er.