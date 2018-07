Hans Still

Klosterfelde Über die technische Ausstattung der künftigen Mensa an der Klosterfelder Schule entbrennen immer noch Diskussionen. Hauptthema der Debatten ist die Lüftung im Gebäude. Nach bisherigen Plänen ist eine so genannte Nachtabsenkung vorgesehen. Flankierend soll durch die geöffneten Fenster quer gelüftet werden, um auch im Hochsommer die Temperaturen erträglich zu halten. „Ob das funktioniert, daran gibt es doch Zweifel“, positioniert sich jetzt die SPD-Fraktionsvorsitzende Maria Brandt aus Schönwalde. Auch seitens der Linken gibt es kritische Anfragen. So wird immer wieder die teilweise schwierige Lüftungssituation in der Wandlitzer Kulturbühne „Goldener Löwe“ zitiert. Dort sorgt bei vollem Saal mit 200 Besuchern die stickige Luft zuweilen für Ärger. Erst vor wenigen Tagen gab es ein weiteres Arbeitstreffen, um die Kuh vom Eis zu bekommen. „Die Ingenieure kennen die Aufgabenstellung und werden jetzt eine Simulation der Lüftung in Auftrag geben“, fasst der Wandlitzer Bauamtsleiter Lars Gesch den aktuellen Stand zusammen.

Wie er argumentiert, könnte das bisherige Konzept durchaus funktionieren. Die Mensa entsteht auf einer Wiese vor der Schule, die große Glasfront wäre in Richtung Westen gewandt. „Die stärkste Sonneneinstrahlung erreicht die Mensa gar nicht“, erinnert Gesch. Ungeachtet bleibt auch für ihn die einzig richtige Forderung im Raum: die Lüftung muss funktionieren. „Wir drehen eben noch eine Ehrenrunde und warten ab, was die Simulation bringt.“