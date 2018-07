Der Strippenzieher tritt von der Bühne

Daniela Windolff

Wolletz (MOZ) Der Verwaltungsdirektor der GLG-Fachklinik Wolletzsee wurde am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. In 17 Jahren als Klinikchef hat er die Einrichtung zu einer der bundesweit führenden Reha-Kliniken entwickelt.

„Aba drückt ja nich so uff die Tränendrüse!“, forderte Günter Janz sein Team auf, das zum Abschied ihres Chefs einen Empfang in der Rehaklinik Wolletzsee vorbereitete. Als es am Freitag so weit war und der langjährige Verwaltungsdirektor auf der sonnengefluteten Terrasse des ehemaligen Jagdschlosses Händedruck und Umarmungen von Dutzenden Mitarbeitern, Weggefährten, Geschäftspartnern und Freunden erlebte, wurden dem charismatischen Mann, der gern zu augenzwinkernder Ironie aufgelegt war und fast jedes Gespräch mit einem lauten Lachen beendete, dann doch die Augen feucht.

17 Jahre lang hat Günter Janz, ein waschechter Berliner, der in der Uckermark heimisch wurde, die Geschicke der Wolletzklinik gelenkt. Er hat aus einer Kardiologischen Fachklinik eine moderne Rehaklinik für Kardiologie, Neurologie, inklusive eines Fachkrankenhauses entwickelt, die inzwischen zu den angesehensten in der Bundesrepublik gehört. Günter Janz führte die Klinik besonnen und zielstrebig aus der dramatischen Reha-Krise, die gerade für kleine Kliniken wie Wolletz den Todesstoß bedeuten konnte. Er scharte ein engagiertes Führungsteam und hervorragende Fachkräfte um sich und hatte ein klares Ziel: Die Rundumversorgung der Patienten durch alle Rehastufen, von der Frühreha bis zur Nachsorge unter einem Dach. Günter Janz hat damit ein Stück Krankenhausgeschichte in der Uckermark geschrieben. Schon zweimal wurde die Klinik im Ranking der 100 besten Rehakliniken ausgezeichnet.

Seine Verdienste um Wolletz und um eine optimale und ganzheitliche Rehaversorgung insgesamt würdigten viele Gäste zum Abschied. Als „begnadeten Netzwerker“ bezeichnete ihn der GLG-Aufsichtsratsvorsitzende Bodo Ihrke. Janz sei es zu verdanken, dass die Klinik 2011 in kommunale Trägerschaft der GLG wechselte, um eine erneute Privatisierung mit ungewissen Folgen oder gar eine Schließung zu verhindern, als der private Träger AHG die Einrichtung verkaufen wollte. Im Klinikverbund des GLG-Konzerns ging es in Wolletz stetig bergauf. Die Klinik sei ein Leuchtturm der GLG, betonte Bodo Ihrke.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Schmidt lernte Janz kennen, als er noch Verwaltungschef der Sparkasse Uckermark war. „Er ist ein Mensch, der in großen Linien denkt.“ Heute verbindet die Männer eine persönliche Freundschaft, nicht nur auf dem Golfplatz.

Günter Janz machte auch mal eben aus seiner Leidenschaft für Golf ein bewegungstherapeutisches Projekt für Patienten – Golfen als Therapie. Er sei für sein unkonventionelles Handeln, seine Direktheit und Hartnäckigkeit bekannt.

Um seine Ziele durchzusetzen, machte er weder vor Kostenträgern noch vor Ministerien oder politischen Gremien Halt und nutzte dafür seine Kontakte und Netzwerke aus, um Überzeugungsarbeit für eine moderne Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu leisten, oft erfolgreich.

Als Teamspieler, Macher, Strippenzieher bezeichnete ihn Ulrich Eggens von der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg mit Hochachtung. Und für seine Mitarbeiter, Ärzte, Pfleger und Therapeuten war Günter Janz einfach nur ein toller Chef „zum Anfassen“, der sich immer voll hinter sein Team stellte. „Sie werden uns fehlen“, sagten sie zum Abschied.

Doch auf seine Nachfolgerin Christin Walch, die Günter Janz schon über viele Jahre eingearbeitet hatte, kann sich der scheidende Chef verlassen und weiß sein Lebenswerk bei ihr und allen Mitarbeitern in guten Händen. Und ganz tritt Janz noch nicht von der Bühne.

Er bleibt Vorsitzender des Trägervereins der Schule für Ergotherapie und von Rehazent, er wird weiter seine geschäftlichen, politischen und privaten Netzwerke für eine bessere Gesundheitsversorgung in der Region nutzen und er wird sicher ab und zu nach Wolletz kommen und auf der Terrasse mit Seeblick genüsslich ein Zigarillo rauchen.