Gemeinderat steht zu Kündigung für Schulhaus

Anke Beißer

Rauen (MOZ) Zum dritten Mail binnen fünf Wochen hat sich der Rauener Gemeinderat mit der Zukunft der Grundschule befasst. Erneut wurde mehrheitlich der Kündigung des Mietvertrages mit dem Schulträger Jusev zugestimmt. Die Beschlüsse zu Rahn Education wurden außer Kraft gesetzt.

Die Sitzung am Donnerstagabend war auf Betreiben von Amtsdirektor Joachim Schröder anberaumt worden, weil ihm die drei auf den beiden Vorgängersitzungen gefassten Beschlüsse zur Zukunft der Grundschule nicht rechtskonform erscheinen. Dabei geht es um den Mietvertrag mit dem aktuellen Träger, dem Fürstenwalder Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev), die Entscheidung über den künftige Träger – mehrheitlich wurde für Rahn Education votiert – sowie den Abschluss des neuen Mitvertrages mit Rahn Education. Schröder hatte alle drei Entscheidungen beanstandet.

Wie Schröder auf Nachfrage erklärt, müssen beanstandete Beschlüsse neu behandelt werden. Im Zuge der wiederholten Debatte hat die Mehrheit der Gemeindevertreter dem Amtsdirektor am Donnerstag nahe gelegt, die Beschlüsse über den künftigen Träger sowie den Abschluss des Mietvertrages zurückzuziehen. Dem ist er gefolgt, so dass beide – ungeachtet des Ausgangs der Abstimmung in den vorherigen Sitzungen – als nicht gefasst gelten.

Mit der Kündigung könnte sich ein Problem auftun. Schröder verweist darauf, dass Jusev angekündigt hat, unverzüglich gerichtlich gegen die Kündigung vorzugehen. Wenn sich der Rechtsweg hinzieht, Rauen aber bereits mit Rahn einen neuen Vertrag abgeschlossen hat, könne es passieren, dass zur gleichen Zeit zwei Mietverträge existieren – was Schadenersatzforderungen beider Seiten verursachen könne. Die Gefahr ist jetzt gebannt. Damit ist es aber auch unwahrscheinlich, dass mit Rahn 2019/20 ein neuer freier Schulträger an den Start geht – ohne Schulgebäude kann kein Antrag auf den Schulbetrieb gestellt werden.

Wie geht es weiter? Fakt ist, der Gemeinderat ist am Donnerstag bei der Kündigung per 31. Juli 2018 zum 31. Juli 2019 geblieben – mit dem Zusatz „hilfsweise zum nächstmöglichen Termin“. Der Amtsdirektor hat am Freitag auf Nachfrage gesagt, er werde prüfen, ob er diesen Beschluss wieder beanstandet. Dann wäre die Kommunalaufsicht in Beeskow wegen der rechtlichen Prüfung gefragt. Zudem werde er sich um ein Gespräch mit Jusev bemühen.

Was aus der Grundschule wird, ist weiterhin offen. Wie Bürgermeister Sven Sprunghofer sagt, gibt es mehrere Möglichkeiten: die Einigung mit Jusev über einen geordneten Rückzug und die Übergabe an einen neuen Träger – wobei hier am Donnerstag auch eine staatliche Variante im Zusammenspiel mit der Stadt Fürstenwalde in Betracht gezogen wurde; die gerichtliche Klärung der Kündigung, was Jahre dauern könnte; das Verbleiben von Jusev nach der Modifizierung einiger Vertragspassagen; das zwischenzeitliche Aus und der Beginn mit einem neuen freien Träger, zum Beispiel Rahn.