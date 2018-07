Glückwünsche zum 102. Geburtstag

Eva-Martina Weyer

Angermünde (MOZ) Auf 102 Lebensjahre kann Marie Bünger zurückblicken. Sie hat am Freitag in ihrem Zuhause, dem Awo-Seniorenheim Am Tierpark, ihren Geburtstag gefeiert. Der Gabentisch war reich gedeckt, unter anderem mit Blumen, einer aus Kienäpfeln gebastelten „102“, Glückwunschkarten etwa von Landrätin Karina Dörk und einem Präsentkorb. Zum Gratulieren hatten sich Bewohner im Heimrestaurant versammelt und sangen mit dem Pflegepersonal ein Ständchen. Marie Bünger wurde von Pflegedienstleiterin Michaela Kreusch umarmt. (dw)