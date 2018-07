Finnin wird Vize-Landesmeister

Carola Voigt

Neustadt/Dosse (MOZ) Mit dem Vize-Landesmeistertitel ist die Finnin Kati Lekander von der PSG Gut Angermünde von den Offenen Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg, die in Neustadt/Dosse stattfanden, heimgekehrt. Der siebenjährige Wallach „Cassandro“ hatte sie in Springen auf M**- und S*-Niveau nicht im Stich gelassen und lieferte drei super Runden mit jeweils einer Platzierung.

Lekander hatte mit „Cassandra“ noch ein zweites und mit „Questino“ ein drittes Eisen im Feuer. Auf Cassandra wurde sie in der ersten Wertungsprüfung (Zeitspringen Kl. M** mit 55 Startern) Zweite und konnte eine Abteilung der zweiten Wertungsprüfung (Springprüfung Kl. M**) sogar gewinnen.

Im viertägigen Turnier wurden die Landesmeister Dressurreiten mit Handicap (Grad III Children und Jugend, Grad V, II und I) Dressur (Children, Junioren, Pony, Reiter) sowie im Springen (Children, Pony, Junioren, Junge Reiter, Reiter, Damen) ermittelt. Der Wettkampf begeisterte nicht nur die Aktiven, sondern auch hunderte Zuschauer. Leider brach ein Pferd im Parcours zusammen und musste eingeschläfert werden. Diese Springprüfung wurde abgebrochen.

In Neustadt waren nationale, aber auch internationale Reiter (Finnland, Schweden, USA) am Start. Der RFV des HLG Neustadt, der Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg und die Stiftung des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts erwiesen sich einmal mehr als hervorragende Gastgeber. „Es ist eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Sport und Zucht. Und wir hatten hier nicht nur Masse, sondern auch Klasse“, betonte Peter Krause. Der Präsident des Landesverbandes Pferdesport Berlin-Brandenburg schob sogleich nach: „Das hat man an den spannenden Prüfungen gesehen. Es ist das Highlight im Pferdesport hier bei uns für Berlin-Brandenburg.“

Einen lokalen Termin gibt es am 29. Juli. Der RFV Schapow lädt zum 22. Reit- und Springturnier mit sechs Prüfungen und einem Jump & Drive-Wettbwerb ab 10 Uhr ein. Er sorgt auch für ein abwechslungsreiches Angebot auf der Festwiese für Jung und Alt. Für den kulinarischen Genuss wird gesorgt. (cv)