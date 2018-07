Strausberger räumen mächtig ab

Heiner Böhme

(MOZ) Strausberg. Die leistungsorientierten Kinder und Jugendlichen vom TSC Strausberg starteten beim 46. Falkenseer Sommer und im Anschluss bei den Landesmeisterschaften im Gerätturnen. Die Strausberger Turnriege erlebte mit ihren Talenten vor allem in Brandenburg an der Havel einen wahren Triumphzug. Mit neunmal Gold, elfmal Silber und neunmal Bronze errang der TSC Platz eins im Medaillenspiegel.

Der Falkenseer Sommer zieht traditionell Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet an. Die Trophäen bei diesem Turnfest sind keine Titel, sondern Pokale unterschiedlicher Größe, die von Vereinsmannschaften ausgeturnt werden. Es gibt Aufsteiger und Absteiger. Also genug Stoff für interessante Wettkämpfe und viel Spaß. Kleiner Nebeneffekt: sportlich entsprechen die gezeigten Leistungen dem Niveau überregionaler Meisterschaften.

Der TSC Strausberg hatte sich im Vorjahr für den Großen Pokal qualifiziert. In diesem Jahr wurde eine junge Mannschaft ins Rennen geschickt. Das war für alle eine echte Bewährungsprobe. Alle Turner starteten zum ersten Mal im Jugendbereich und waren mindestens zwei Jahre jünger als die Konkurrenten. Trainer Martin Herrmanowski gab folgende Zielstellung aus: Sammeln von Erfahrung im Jugendbereich und den Abstieg in den Kleinen Pokal vermeiden.

Mit den ersten Übungen kämpften sich Eric Drenske, Gustav Seeger, Philip Schulz und Jonas Stasiuk in das Turnier und zeigten ihre Qualität. Nach sechs Geräten lagen sie auf dem fünften Platz. Sie hatten über zehn Punkte Vorsprung auf die folgende Mannschaft. Bei insgesamt sieben Mannschaften war der Klassenerhalt erreicht. In der Einzelwertung kamen alle unter die ersten fünfzehn. Eric Drenske erreichte Platz fünf bei 30 Turnern. Am Finaltag erkämpfte er sich sogar die Goldmedaille am Boden und Philip Schulz Bronze am Barren. Mit dieser Leistung sah Martin Herrmanowski seine Jungs für die Landesmeisterschaften in Brandenburg gut gerüstet.

Die Einzel-Landesmeisterschaften der Kinder fanden in Brandenburg an der Havel statt. Nach den erfolgreichen Qualifikationswettkämpfen in den Turnbezirken nahmen 103 Turnerinnen und Turner aus 15 Vereinen an den Gerätturnwettkämpfen im Rahmen der 12. Kinder- und Ju­gendsportspiele teil. Aus Strausberg hatten sich jeweils sieben Mädchen und sieben Jungen in den Leistungsklassen drei und vier für die Landesmeisterschaften qualifiziert.

Im Mehrkampf ihrer Altersklasse bis elf Jahre gelang Ma­thilda Sudau mit Platz zehn und Laura Haut als 16. nicht alles. In den Gerätefinals zeigten beide dann aber, wie gut sie turnen können. Laura Haut wurde sogar Landesmeisterin im Sprung.

Bei den 13-Jährigen lief es noch besser. Noomi Rohrberg wurde Vize-Landesmeisterin im Mehrkampf und am Boden. Dazu kam die Bronzemedaille am Stufenbarrenfinale. Vivien Uhlig wurde Sechste. Im Mehrkampf kam Lilo Hartmann auf Platz 14.

Das gute Ergebnis im weiblichen Bereich rundeten Selina Schulz und Meike Kiesewetter in der höheren Leistungsklasse drei mit einem passablen Mehrkampf ab.

Im männlichen Bereich trat die gesamte Konkurrenz bei den bis Elfjährigen in der Leistungsklasse vier an. Die Leistungsklasse drei war nicht besetzt. Die TSC-Turner Carlo Katzorke und Paul Anton Köhler turnten mit den Plätzen zwei und sechs einen erfolgreichen Mehrkampf und absolvierten mit fünf bzw. vier Finalplatzierungen ein volles Programm.

In der Altersklasse bis 13 das gleiche Bild: Fast die gesamte Konkurrenz trat ebenfalls in der Leistungsklasse vier an. Die TSC-Trainer entschieden sich genau anders. Sie hatten gesehen, wie sich ihre Schützlinge beim Falkenseer Sommer gegen deutlich Ältere bewährt hatten. Mit dem Wissen über das eigene Können starteten alle in der höheren Leistungsklasse 3.

Die Strausberger Gustav Seeger, Eric Drenske, Jonas Stassiuk, Leo Lottermoser und Lorenz Hartmann hatten nur einen Konkurrenten aus Oranienburg und machten Titel und Medaillen fast allein unter sich aus. Landesmeister in seiner Altersklasse im Mehrkampf wurde Eric Drenske vor Gustav Seeger und Leo Lottermoser.

Der verantwortliche Trainer des TSC Strausberg, Martin Herrmanowski, gab folgende Einschätzung: „Die Trainer und Übungsleiter sind mit der Leistung ihrer Kinder rundum zufrieden. Mit neunmal Gold, elfmal Silber und neunmal Bronze errang der TSC Strausberg Platz eins im Medaillenspiegel. Das ist ein voller Erfolg für das ganze Team des TSC und ein würdiger Saisonabschluss.“ Es bestätigte sich zudem, dass Übungsleiter und Trainer aus Strausberg auf einem guten Weg sind.