Langeweile ohne Chance

Itzenplitz, Tess

Schwedt Sommer, Sonne, Ferienspaß verspricht das „Schwedter Agenda-Diplom“. Polizei, Theater, Jugendklubs und Mädchentreff, sowie Betriebe öffnen ihren Türen, um Ferienkindern kurzweilig und spielerisch neue Welten zu eröffnen. Langeweile hat da keine Chance.

Das Mehr-Generationen-Haus arbeitet beim „Agenda-Diplom“ mit 43 Partnern zusammen. Der Külz- und Karthausclub, das Frauenzentrum und der Mädchentreff organisierten bereits spannende Aktionen und Freizeitbeschäftigungen für Jung und Jünger. Auch die Stadtbibliothek, die städtischen Museen und der Kunstverein machen mit. Hier gibt es ein paar interessante Ferientipps:

■ Die Macher im Jugendklub Karthaus haben für Kinder von sechs bis elf Jahren spannende drei Wochen Ferien im Angebot. In jeder Woche gibt es ein Spezialprogramm. In der ersten Woche leben sich Kinder kreativ und spielerisch aus. Betreuer führen sie in die Ytong-Kunst ein und zeigen ihnen Kniffe und Tricks des Bastelns mit Naturmaterial. In Woche Nr. 2 dreht sich alles um Abenteuer. Benötigt werden dafür Schlafsack und Luftmatratze. In Crussow geht es auf Entdeckungsreise. Wandern, baden im Wolletzsee und ein aufregender Abend am Lagerfeuer wartet auf die Ferienkinder. Woche Nr. 3 ist die Aktivwoche: Schwimmen im AquariUM, bewegen auf dem Külz-Sportplatz, auspowern in Karls-Erlebnis-Dorf. In den letzten drei Ferienwochen heißt es für Jugendliche aus Schwedt: Action! Sie fahren in den Berliner Waldhochseilgarten zum Klettern, zelten an der Ostsee und besuchen das mit sehr vielen Attraktionen ausgestattete Abenteuerland Belantis.

■ Auch die Schwedter Stadtbibliothek in der Lindenallee hat spezielle Angebote für Ferienkinder. Der Zeichenkurs „Greg“ war ausgebucht. Geleitet hat ihn Charlotte Hofmann. Mit viel Fachwissen und Freude zeigte sie den Kindern, wie man die beliebte Figur Greg aus „Gregs Tagebuch“ zeichnet. 20 Kinder zeichneten begeistert mit. Am 15. August wird die „Geräuschewerkstatt“ eröffnet. Christian Neugebauer zeigt Kindern in der Werkstatt, wie sie Hörspiele und Kurzfilme vertonen können. Die Ergebnisse der Arbeit dürfen die Jungtonmeister auf DVD oder CD brennen und sie mit nach Hause nehmen. Es besteht zudem die Möglichkeit, am 25. Juli und am 1. August ein japanisches Erzähltheater und eine Märchenbildgeschichte zu besuchen.

■ Spiel, Spaß und Spannung erleben Ferienkinder auch im Schwedter Frauenzentrum (Lindenallee 62a). Ganz in Familie werden Kinder dort von morgens bis nachmittags betreut. Nach dem gemeinsamen Frühstück, geht es ins Kino, ins Theater, ins Museum oder auf die Bowlingbahn. Im Seesportclub lernen die Kinder wie man Seemannsknoten knüpft. Nach dem Mittagessen spielen, basteln oder toben die Ferienkinder im hauseigenen Garten. Mit den Eltern wurde das große Sommerfest gefeiert. Ein Zauberkünstler aus Berlin lehrte den Kindern das Staunen, der Trödel- und Kunstmarkt interessierte eher die Eltern.

■ Der Mädchentreff in der Ehm Welk-Straße 45 bietet Erlebnisse für Ferienmädel. Sie kochen russisch oder mexikanisch, üben sich in Selbstverteidigung, erforschen den Wald, zaubern Kräuterlaternen aus Pergamentpapier, Kräuterbuttter und Wundsalben aus dem eigenen Kräutergarten. Sie besuchten Schloss Sanssouci, bestaunten die Orangerie und probierten die Flüsterbank aus. Die Mädels bringen unter Anleitung von Melanie Slowik und Helga Semin ihren Treff auf Vordermann, machen ihn wohnlicher und lustiger und arrangieren am Ende eines Durchgangs des Mädchenurlaubs im Heimatort einen Festschmaus, um die Sommerferien zu verabschieden.